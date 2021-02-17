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عمر شويل - جدة أجل اقساط قرضك الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فيستطيع الآن عملاء مصرف الراجحي أخد راحة من دفع ثلاثة أقساط من قيمة أقساط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي ويتم تأجيل 3 أقساط خلال العام الواحد كل ذلك لكي يتم التيسير على العملاء وتسهيل عملية السداد

أجل اقساط قرضك الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي بالسعودية للعميل الذى يريد الحصول على تأجيل الأقساط كل 12شهر كحد أقصى قرض جديد يعادل قيمة الأقساط التى تم دفعها وبرنامج تأجيل الأقساط به العديد من المزايا لكي يلبى متطلبات العملاء

يتميز برنامج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي برسوم إدارية 1% أو 5000ريال أيهما أقل

برنامج تأجيل الأقساط من مصرف الراجحي يتميز بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يوفر فترة سداد ميسرة ومميزة تصل إلى 60 شهر

برنامج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي يتميز بمعدل نسبة سنوي تنافسي

طريقة التقديم على تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يتم عملاء مصرف الراجحي الحصول على تأجيل أقساط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بعد أن يوفر جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على تأجيل الأقساط ويتمكن العملاء من الحصول على التأجيل من خلال الطرق التالية

يستطيع العملاء الحصول على تأجيل الأقساط من خلال زيارة فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

ويمكن العملاء الحصول على برنامج تاجيل الأقساط من خلال برنامج الراجحي موبايل

ويمكن أيضاً الحصول على البرنامج من خلال الاتصال على الرقم 920003344

ويمكن الحصول على تأجيل الأقساط من خلال الدخول على التقديم الآن

شروط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي

عملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يستطيعون الآن الراحة من دفع الأقساط فيتمكنوا الآن من تأجيل 3 أقساط من قيمة أقساط القرض خلال العام الواحد وذلك بعد توافر الشروط والأحكام

متاح تأجيل أقساط تمويلك الشخصي خلال مدة عام واحد كحد أقصى

يتمكن العملاء الحاليين لدى مصرف الراجحي والعملاء الجدد ومن لهم تمويل شخصي نشط تأجيل الأقساط

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الدخول على رابط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية