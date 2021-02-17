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عمر شويل - جدة أجل اقساط قرضك الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فيستطيع الآن عملاء مصرف الراجحي أخد راحة من دفع ثلاثة أقساط من قيمة أقساط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي ويتم تأجيل 3 أقساط خلال العام الواحد كل ذلك لكي يتم التيسير على العملاء وتسهيل عملية السداد
أجل اقساط قرضك الشخصي من مصرف الراجحي
يقدم مصرف الراجحي بالسعودية للعميل الذى يريد الحصول على تأجيل الأقساط كل 12شهر كحد أقصى قرض جديد يعادل قيمة الأقساط التى تم دفعها وبرنامج تأجيل الأقساط به العديد من المزايا لكي يلبى متطلبات العملاء
- يتميز برنامج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي برسوم إدارية 1% أو 5000ريال أيهما أقل
- برنامج تأجيل الأقساط من مصرف الراجحي يتميز بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يوفر فترة سداد ميسرة ومميزة تصل إلى 60 شهر
- برنامج تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي يتميز بمعدل نسبة سنوي تنافسي
طريقة التقديم على تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
يتم عملاء مصرف الراجحي الحصول على تأجيل أقساط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بعد أن يوفر جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على تأجيل الأقساط ويتمكن العملاء من الحصول على التأجيل من خلال الطرق التالية
- يستطيع العملاء الحصول على تأجيل الأقساط من خلال زيارة فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
- ويمكن العملاء الحصول على برنامج تاجيل الأقساط من خلال برنامج الراجحي موبايل
- ويمكن أيضاً الحصول على البرنامج من خلال الاتصال على الرقم 920003344
- ويمكن الحصول على تأجيل الأقساط من خلال الدخول على التقديم الآن
شروط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي
عملاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يستطيعون الآن الراحة من دفع الأقساط فيتمكنوا الآن من تأجيل 3 أقساط من قيمة أقساط القرض خلال العام الواحد وذلك بعد توافر الشروط والأحكام
- متاح تأجيل أقساط تمويلك الشخصي خلال مدة عام واحد كحد أقصى
- يتمكن العملاء الحاليين لدى مصرف الراجحي والعملاء الجدد ومن لهم تمويل شخصي نشط تأجيل الأقساط
- ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الدخول على رابط تأجيل الأقساط لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية
- رابط منصة مدرستي وكيفية الدخول علي المنصة واستكمال الدراسة إلكترونيا 1442
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