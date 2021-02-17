نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط backtoschool.sa دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 لمتابعة المناهج الدراسية 1442 بالفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة العربية السعودية قررت وزارة التعليم تحديث منصة مدرستي التعليمية وتزويدها بالكثير من الخدمات التي توفر للطلاب استكمال المسيرة الدراسية بشكل جيد من خلالها، وتزداد عمليات البحث المكثفة حالياً عبر محركات البحث الشهيرة من قبل طلاب مراحل التعليم المختلفة، لكون منصة مدرستي بمثابة المدرسة المنزلية للطلاب التي تمت الدراسة من خلالها في الفصل الدراسي الأول وأثبت نجاحها لتوصيل المعلومات الخاصة وشرح الدروس للطلاب، وخلال هذه المقالة سوف نستعرض عليكم رابط منصة مدرستي التعليمية.

رابط منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تم تفعيلها منذ الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي مع بداية جائحة فيروس كورونا، وتم الاعتماد عليها كلياً من قبل الطلاب لمتابعة شرح المناهج المقررة عليهم من خلال فيديوهات يقوم بها أفضل المعلمين لدى الوزارة، وكان الهدف الرئيسي من تفعيل منصة مدرستي هو الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بفيروس كورونا.

رابط دخول منصة مدرستي لمتابعة المناهج الدراسية

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي سعت المملكة العربية السعودية توفيرها للمواطنين في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد منصة مدرستي التعليمية للحفاظ على سلامة الطلاب وتجربة التعليم أون لاين والتي أثبتت نجاحها الكبير في المملكة، وقد أوضحت وزارة التعليم بالسعودية عن كيفية الدخول للمنصة على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

اختيار تسجيل دخول مايكروسوفت للطلاب والكوادر التعليمية.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المدونة في تطبيق توكلنا.

كتابة كلمة السر.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الحصص الافتراضية، ويليها الجدول المرفوع على المنصة.

اختيار المادة التي يرغب الطالب في متابعتها.

الضغط على كلمة تسجيل حضور.