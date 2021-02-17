“مجموعة السنبلة” تُرسي معايير جديدة وتستعرض أبرز إنجازاتها في انتاج “العسل” من أجود المصادر العالمية

دوت الخليج – أوصاف الفارس

استعرضت مجموعة السنبلة، أحد أبرز المجموعات الرائدة في تمكين صناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1980م، أبرز معاييرها وانجازاتها في انتاج أفضل أنواع العسل من أجود المصادر العالمية وذلك خلال لقاء مع نخبة الإعلاميين في المملكة والذي عقدته المجموعة مؤخرا في مدينة جدة.

وخلال اللقاء أوضح كريم موسى، المدير العام لوحدة أعمال العسل في “مجموعة السنبلة”، أن المجموعة عملت لأكثر من 30 عاما لتوفير أفضل أنواع العسل الطبيعي من أجود المصادر العالمية وتوفرها بأنقى صورة تماماً مثلما تم إنتاجها في الطبيعة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا المنتج يتم توزيعه في أكثر من 50 سوقاً حول العالم.

كما أشار كريم موسى أن وحدة أعمال العسل في “مجموعة السنبلة” تنتج حاليا علامتين تجاريتين هما عسل “الشفاء” الحاصل على علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والذي يتم جمعه بعناية فائقة من مصادره الأصلية من أجود أنواع الزهور المتميزة والتي تنمو في الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية وأستراليا، و شمال أوروبا. أما بالنسبة لعسل “ساري” فقد تم جمعه من أفضل مناحل العالم بالجودة العالية والسعر المعقول ويتوفر بأحجام مختلفة مغلفة بالبلاستيك والزجاج تتناسب مع الأسواق ورغبات المستهلكين.

من جهته قال سامر كردي رئيس مجلس الإدارة في “مجموعة السنبلة”: “يقدر استهلاك العسل في المملكة العربية السعودية خلال العام 2020 بما يقارب 320 غرام للفرد وهو ما يعادل أكثر من ضعف متوسط استهلاك العسل عالميّاً”. واستطرد بقوله: “وفي الوقت ذاته، يعتبر العسل من أكثر المنتجات عرضة للغش في العالم، وتظهر الدراسات المحلية في السوق السعودي أن المملكة ليست مستثناة وأنها تواجه نفس المشكلة مثلها مثل بقية الأسواق حول العالم، حيث أتت نتائج فحوصات بعض عينات العسل الموجودة في الأسواق التجارية والأسواق الشعبية كذلك إلى وجود نسب متفاوتة من الغش. وتعمل وحدة أعمال العسل لدينا في “مجموعة السنبلة” على ضمان جودة منتجاتنا بنسبة 100% عبر إجراء سلسلة من الاختبارات المخبرية في أفضل المعامل في العالم، كما تعتبر منتجات “الشفاء” واحدة من أكثر العلامة التجارية مبيعا للعسل في العالم، ومن هنا أوجه الدعوة لجميع المستهلكين في المجتمع السعودي إلى تناول المنتجات الموثقة والمعتمدة من هيئة الغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.

الجدير بالذكر أن “مجموعة السنبلة” تتعامل مع إجراءات المعالجة وجودة العسل وتنوعه وعناصره المغذية بدرجة عالية من الدقة لأن العسل منتج طبيعي 100٪ ومصنوع من النحل في الطبيعة ويتم تقديمه للمستهلك بدون أي إضافات ويحظى بعناية فائقة في عملية التخزين للتأكد من عدم تعريضه لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة التي تفقد المنتج رائحته ونكهته الطازجة، وتؤثر على الإنزيمات الطبيعية في العسل.