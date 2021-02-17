نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now دخول منصة مدرستي 1442 لينك مباشر وجميع ترددات قنوات عين دروس بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول منصة مدرستي 1442 لينك مباشر يساعد الطلاب في إنجاز الكثير من الخدمات التى يحتاجوها في ظل توتر الأوضاع في البلاد لتداعيات فيروس كورونا في البلاد، وفرض حظر التجول في السعودية، مما جعل أغلب الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي استعدادًا لمذاكرة الفصل الدراسي الثاني 1442 في نظم التعليم عن بعد، بالإضافة إلى ضبط تردد عين دروس على الأقمار الصناعية بعد التحديث باعتبارها من أبرز القنوات التعليمية في المملكة.

دخول منصة مدرستي 1442

يمكن دخول منصة مدرستي 1442 من أي مكان في السعودية، بشرط أن يكون الطالب لديه حساب مفعل على برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 وبالتالي يستطيع التواصل على رابط مباشر منصة مدرستي وتصفح المنصة وتحميل حصص الفصل الدراسي الثاني 1442 في السعودية.

تردد قنوات عين دروس

حدثت وزارة التعليم السعودية تردد قنوات عين دروس لطرح الدورس التعليمية لمختلف الصفوف الدراسية للطلاب لمساعدتهم في استيعاب المعلومات الدراسية بعد تعطيل الدراسة لتداعيات كورونا، فأصبح ليس أمامهم سوا منصة مدرستي، ومتابعة تردد قناة عين دروس بعد ضبطتها من خلال الرموز الآتية:

تردد عين دروس على نايلسات

القمر الصناعي نايلسات الإحداثيات 11654 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

تردد عين دروس على عربسات

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي.

أو تردد 12437.

الاستقطاب :رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من أجل التفاع على رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يرجى اتباع الخطوات التالية:

– ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم السعودية. – انقر على رابط مباشر منصة مدرستي – إضافة كافة بيانات الطالب – مطابقة البيانات الخاصة بالطالب مع المسجلة على مايكروسوفت – لابد من تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب – الضغط على زر التسجيل.

بذلك يكون الطالب قد سجل دخول منصة مدرستي 1442 وفي كل موعد محدد لنزول حصص الصفوف الدراسي يأتى له إشعار على حسابه الشخصي على منصة مدرستي للمتابعة.

الخدمات الجديدة في منصة مدرستي

تحسينات الجدول الدراسي (وفق الخطط الدراسية الجديدة). تطبيق مصحف مدرستي (للطلاب وأولياء الأمور). – خدمة إدراج (الأهداف التعليمية). – خدمة بنك الإثراءات (لرفع المواد الإثرائية على المنصة). – خدمة الإعلانات (ونشرها على مستوى المدرسة والفصل). – خدمة تحكيم المحتوى (من قبل المشرف التربوي).