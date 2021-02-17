نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن عبر منصة مسار الإلكترونية الاستعلام عن ترقيات المعلمين بالمملكة العربية السعودية 1442إلكترونيا وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مسار الإلكترونية خصصتها الوزارة ويتم من خلالها تقديم المعلومات والشروط عن الوظائف الحكومية المتاحة والترقيات والإعلان عنها إلكترونيا ،وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال منصة مسار الرقمية التي تتبع وزارة الموارد البشرية السعودية عن الترقيات التي تخص المعلمين والجميع ينتظر ويترقب معرفة النتيجة بالفوز بالترقية أم لا، وقد أعلنت الوزارة عن هذه الترقيات بشروط و معايير خاصة تم وضعها من قبلها ويجب توافرها ليتم على أساسها ترقية المعلمين بالمملكة.

خطوات الاستعلام عن الترقية من خلال منصة مسار الإلكترونية

وفرت الموارد البشرية السعودية خدمة معرفة نتيجة الفوز بالترقية أولا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي عن طريق اتباع الخطوات التالية عبر الإنترنت:

1- الدخول إلى منصة مسار والضغط على تسجيل الدخول ثم كتابة اسم المستخدم.

2- وضع رقم الهوية الخاص بالموظف ثم كتابة الرقم السري وكود التحقق.

3-الدخول على الصفحة الرئيسية ثم اختيار خدمة الترقيات ثم.

4-البحث عن إعلانات الترقية واختيار الوظيفة المراد معرفة النتيجة الخاصة بها.

الشروط والمعايير التي يتم من خلالها المنافسة للحصول على الترقية من خلال منصة مسار الرقمية

وزارة الموارد البشرية السعودية وضعت العديد من الشروط والمعايير التي يتم على أساسها الاختيار والتفضيل بين كل موظف، وأخر للفوز بالترقية:

معيار الأداء الوظيفي، وحصول كل موظف على نسبة 60 % من إجمالي الأداء.

تسجيل وتدوين التدريبات، والبرامج التي حصل عليها الموظف بهدف تحسين مهامه الوظيفية .

المؤهل العلمي والدرجة العلمية التي حصل عليها الموظف مثال “ماجستير أو دكتوراه”.

الأقدمية في شغل الوظيفة وتعني أن الموظف الذي قضى فترة أكبر في الوظيفة له فرصة ترقية أكبر ويحسب تاريخ التعين باليوم والشهر والسنة ويفضل الأقدم.تعد حركة الترقيات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية العام الجاري 1442من أكبر حركات الترقية في تاريخ المملكة حيث تم ترقية أكثر من 12 ألف مدرس وإداري بجميع قطاعات التعليم بالمملكة و الآن الجميع يبحث عن الترقية من خلال الاستعلام عن رابط منصة مسار الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية.

جدير بالذكر:

أن الوزارة أعطت لمن لم يحصل على الترقية حق الاعتراض وتسجيل الأسباب من خلال المنصة الرقمية واتباع خطوات التسجيل السابقة