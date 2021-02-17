نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الدخول في منصة مدرستي التعليمية ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من الأمور الهامة التي تواجه كافة الطلبة في النصف الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية، التي بدأها الطلبة مع التعليم الإلكتروني نتيجة لانتشار جائحة كورونا في المملكة واعتمدت وزارة التعليم على منصة مدرستي للتعليم الافتراضي.

خطوات الدخول في منصة مدرستي التعليمية

التوجه إلى منصة مدرستي الافتراضية الإلكترونية على الإنترنت ويمكن استخدام هذا الرابط backtoschool

تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الانتقال إلى إعدادات الطالب واختيار الحصة الافتراضية

وفرت منصة مدرستي تطبيق مايكروسوفت تيمز للحصول على الجدول الدراسي في حالة عدم التمكن من الدخول على منصة مدرستي.

يتمكن الطالب من خلال الجدول من حضور الحصص والتفاعل مع المعلم والتلاميذ.

رابط منصة مدرستي الافتراضية

وفرت وزارة التعليم السعودي بعض التحديثات الجديدة على منصة مدرستي وزيادة عدد المواد الإثرائية والأنشطة التي يشارك بها الطلبة. كما وفرت المنصة خلال الفترة القادمة الكثير من الأساليب التعليمية المساعدة للطالب، والتي يمكن من خلالها الحصول على الجداول الدراسية، وحضور الحصص الافتراضية والحصول على الواجبات المدرسية.

وفرت المنصة للمعلم الكثير من الوسائل البسيطة التي يمكن من خلالها رفع الاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية.

وضع الدرجات للطلبة ورفعها على منصة نظام نور ليتعرف الطلبة وأولياء الأمور عن التقييمات الخاصة بهم.

يمكن الدخول على منصة مدرستي الافتراضية بعد التحديث من خلال هذا الرابط العودة إلى المدرسة backtoschool

طريقة تحميل تطبيق تيمز

يمكن للطلبة الحصول على الجداول المدرسية من خلال تحميل تطبيق تيمز على الهواتف الذكية أو على سطح المكتب من خلال الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق تيمز على الإنترنت من الرابط التالي ” microsoft.com “

اختيار سطح المكتب أو الهاتف

اتباع الخطوات الخاصة بالتحميل من الموقع.

تثبيت التطبيق على سطح المكتب.

فتح التطبيق والدخول عليه والانضمام إلى فريق التعليم الخاص بك.

اختيار الجداول المدرسية والتعرف على جدول الحصص الخاص بك خلال الأسبوع.

مشاركة الطلبة والتفاعل معهم من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز.

أخيرًا .. يتم الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال حسابات الطلبة على المنصة عبر مايكروسوفت أوفيس التي تم الإعلان عنها منذ بداية الدراسة في 11 من شهر محرم 1442، وتستمر الدراسة على منصة مدرستي لمدة 10 أسابيع قادمة خلال النصف الدراسي الثاني الذي بدأ يوم 17 من شهر يناير 2021 ويمكن الدخول من خلال الخطوات التي تم ذكرها في السطور السابقة