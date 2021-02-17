نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الدخول في منصة مدرستي التعليمية ورابط التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من الأمور الهامة التي تواجه كافة الطلبة في النصف الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية، التي بدأها الطلبة مع التعليم الإلكتروني نتيجة لانتشار جائحة كورونا في المملكة واعتمدت وزارة التعليم على منصة مدرستي للتعليم الافتراضي.
خطوات الدخول في منصة مدرستي التعليمية
- التوجه إلى منصة مدرستي الافتراضية الإلكترونية على الإنترنت ويمكن استخدام هذا الرابط backtoschool
- تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الانتقال إلى إعدادات الطالب واختيار الحصة الافتراضية
- وفرت منصة مدرستي تطبيق مايكروسوفت تيمز للحصول على الجدول الدراسي في حالة عدم التمكن من الدخول على منصة مدرستي.
- يتمكن الطالب من خلال الجدول من حضور الحصص والتفاعل مع المعلم والتلاميذ.
رابط منصة مدرستي الافتراضية
وفرت وزارة التعليم السعودي بعض التحديثات الجديدة على منصة مدرستي وزيادة عدد المواد الإثرائية والأنشطة التي يشارك بها الطلبة. كما وفرت المنصة خلال الفترة القادمة الكثير من الأساليب التعليمية المساعدة للطالب، والتي يمكن من خلالها الحصول على الجداول الدراسية، وحضور الحصص الافتراضية والحصول على الواجبات المدرسية.
- وفرت المنصة للمعلم الكثير من الوسائل البسيطة التي يمكن من خلالها رفع الاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية.
- وضع الدرجات للطلبة ورفعها على منصة نظام نور ليتعرف الطلبة وأولياء الأمور عن التقييمات الخاصة بهم.
- يمكن الدخول على منصة مدرستي الافتراضية بعد التحديث من خلال هذا الرابط العودة إلى المدرسة backtoschool
طريقة تحميل تطبيق تيمز
يمكن للطلبة الحصول على الجداول المدرسية من خلال تحميل تطبيق تيمز على الهواتف الذكية أو على سطح المكتب من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على تطبيق تيمز على الإنترنت من الرابط التالي ” microsoft.com “
- اختيار سطح المكتب أو الهاتف
- اتباع الخطوات الخاصة بالتحميل من الموقع.
- تثبيت التطبيق على سطح المكتب.
- فتح التطبيق والدخول عليه والانضمام إلى فريق التعليم الخاص بك.
- اختيار الجداول المدرسية والتعرف على جدول الحصص الخاص بك خلال الأسبوع.
مشاركة الطلبة والتفاعل معهم من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز.
أخيرًا .. يتم الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال حسابات الطلبة على المنصة عبر مايكروسوفت أوفيس التي تم الإعلان عنها منذ بداية الدراسة في 11 من شهر محرم 1442، وتستمر الدراسة على منصة مدرستي لمدة 10 أسابيع قادمة خلال النصف الدراسي الثاني الذي بدأ يوم 17 من شهر يناير 2021 ويمكن الدخول من خلال الخطوات التي تم ذكرها في السطور السابقة
- أسهل طريقة لتحضير زبدة اللوتس في المنزل ووصفات متنوعة بزبدة اللوتس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الدخول في منصة مدرستي التعليمية ورابط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.