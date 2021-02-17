نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المستفيدين في المساعدة المقطوعة 1442، ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي على أخر من الجمر لمعرفة من حالفهم الحظ ويكونوا من المستفيدين من المساعدة المقطوعة، حيث تعتبر المساعدات المقطوعة واحدة من أهم المساعدات المالية التي وفرتها الحومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً في المملكة لمساعدتهم على المعيشة وتوفير حياة كريمة في ظل الوضع الراهن السيئ التي تعيشه المملكة حالياً، وقد مر عام كامل ولم يتم صرف المساعدة المقطوعة والذي تسبب تأخرها في إثارة غضب وقلق المواطنين.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

يترقب الكثير من المتقدمين في المساعدة المقطوعة موعد إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب البنكي الخاص به عن دفعة عام 1442 والتي تأخرت بشكل كبير، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أوشكت من الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة والتي سيتم عمل كشوفات بأسماء المستفيدين بها وسيتم تحديد موعد لصرف المساعدة المقطوعة، وأكدت الوزارة أن السبب وراء تأخر صرف المساعدة حتى الآن هو كثرة الطلبات المقدمة مؤخراً بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي

من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال اختيار الخدمات العامة، وبعدها اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكتابة رقم الطلب والسجل المدني، وكتابة الرمز المرئي أمامكم والضغط على كلمة عرض وستظهر كل التفاصيل المتاحة على الموقع.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن يقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون هناك أي عقارات ولا سجلات تجاريه باسمه.

لا يزيد راتبه الشهري عن 3000 ريال سعودي.