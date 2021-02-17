خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي للتعليم عن بعد في السعودية

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عمر شويل - جدة ننقل لكم خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، تعد منصة مدرستي التعليمية بديلا رائعا لكل الطلاب في المراحل المتوسطة والثانوي وكذلك الإبتدائية خاصة بعد إقرار السعودية أن يكون التعليم عن بعد حفاظا على صحة الطلاب وتخوفا من إنتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد

ننشر لكم رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد من قبل وزارة التعليم السعودية، وتتيح منصة مدرستي للتعليم عن بعد إمكانية حضور الحصص بشكل مباشر مع المعلمين في الدوام المدرسي، وكذلك يتوفر لكل طالب الواجبات المطلوب من الطالب القيام بها في الفصل الدراسي الثاني وذلك في مختلف المواد الدراسية ويمكن دخول منصة مدرستي من هنا.

خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية

بعد الدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية، يمكن للطلاب تسجيل الدخول مع إختيار الصف الدراسي التابعين له ومن خلال خطوات سهلة، يمكن للطلاب إستخدام منصة مدرستي.

تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدخال رقم الطالب وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على كلمة دخول والموجودة باللون الأخضر.

القيام بالدخول على المدرسة الملتحق بها الطالب ويظهر له جدول الحصص وكذلك الواجبات المنزلية والمطلوبة من الطالب.

خطوات سهلة للطالب من أجل حل الاختبار في منصة مدرستي.

في حالة عدم وجود حساب لك، يمكن الضغط على إنشاء حساب من أجل سرعة التواصل مع المعلمين وزملائك داخل المدرسة وحضور الحصص المباشرة في أي وقت والمتابعة المستمرة.

خدمات منصة مدرستي في الفصل الدراسي الثاني

أتاحت منصة مدرستي في الفصل الدراسي الثاني العديد من الخدمات الجديدة والت قامت بتوفيرها لكل الطلاب.

تحسين الجدول الدراسي وفق الخطة الدراسية الجديدة.

تطبيق مصحف مدرستي.

خدمة إدراج الأهداف التعليمية.

خدمة بنك الإثراءات لرفع المواد الإثرائية على المنصة.

خدمة الإعلانات ونشرها في الفصول.

خدمة تحكيم المحتوى من المشرف التربوي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن وجود 99 مليون زيارة إلى رابط منصة مدرستي وذلك حتى نهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني، وكانت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني قد بدأت في السابع عشر من يناير، هذا ويصل عدد أسابيع الترم الثاني إلى 16 أسبوع.