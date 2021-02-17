كيفية تحديث البيانات في تطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة تحديث البيانات في تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أصبح واحد من أهم الشروط للدخول إلى الهيئات الحكومية والكثير من المناطق في السعودية، فهو ما يثبت صحة وسلامة المواطن من فيروس كورونا، حيث يتم تسجيل المصابين بفيروس كورونا على ذلك التطبيق من المواطنين السعوديين وكذلك المتواجدين على أراضي المملكة، ويمكن لأي فرد أن يقوم بتحديث بياناته سواء إضافة رقم الهاتف أو معلومة صحية جديدة عن حالته كما سنوضح.

كيفية تغيير رقم الجوال في توكلنا

إذا كان المسجل في تطبيق توكلنا يرغب في تغيير بعض البيانات المسجلة على تطبيق توكلنا مثل رقم الجوال، يتم اتباع الخطوات التالية لتغيير البيانات في توكلنا:

يتم تسجيل الدخول في توكلنا أولًا من خلال منصة أبشر الحكومية.

ومن ثم من القائمة الرئيسية يتم اختيار أبشر الأفراد، ومنها اختيار أيقونة خدماتي، وبعدها يتم النقر على تبويب الخدمات العامة.

ويتم بعد ذلك التوجه لصفحة أخرى ليتم اختيار التبويب الخاص برقم الهاتف في تطبيق توكلنا.

ومن ثم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالفرد المسجلة في الموقع، وذلك في الأماكن المخصصة له.

ويقوم الفرد بعد ذلك بكتابة رقم الهوية الخاص به، وكذلك نوع التقويم ورقم الميلاد، وكتابة رقم الجوال المتاح.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة يتم قراءة كافة الشروط والأحكام الموضوعة والموافقة عليها.

يتم الانتظار لحين إرسال رمز التحقق للهاتف وتسجيله في حقله المخصص.

وبعد ذلك النقر على زر التالي، لتظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل.

تطبيق توكلنا السعودي

تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وتم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة السعودية ويتم تطويره من مركز المعلومات الوطني في السعودية، ويهتم بتسجيل الأفراد المصابين بفيروس كورونا به حتى يتم تسهيل التعرف على المصابين والوصول إليهم ومعالجتهم بكل سهولة، كما أنه السبيل الأول للدخول للكثير من المنشآت في السعودية، لذلك يجب أن يتم التسجيل في توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية.