نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa للتعليم عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول هي واحدة من الخدمات التي يتم البحث عنها كثيرًا، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تقدم خدمات للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وهي المنصة التي تُمثل عملية التعليم عن بعد التي انتهجتها وزارة التعليم السعودية حتى تستطيع استكمال العام الدراسي، وقد تم تطوير منصة مدرستي بحيث يكون من السهل الدخول إليها، والاستفادة مما تقدمه من خدمات متميزة تعليمية، وسوف نتعرف على تفاصيل منصة مدرستي التعليمية وسنطلق لكم منصة مدرستي رابط جديد 1442.

منصة مدرستي التعليمية madrasati

كواحد من الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق منصة مدرستي التعليمية، والتي تعتبر من حلقات الوصل بين المعلمين والطلاب وبين الوزارة والمعلمين والطلاب، ويمكن للطلاب استخدامها من أجل إتمام العام الدراسي، والتعرف على الدروس التعليمية، وتقديم الواجبات المنزلية أيضًا إلى المعلمين.

ولكن يتعين على الطلاب تسجيل منصة مدرستي بالرقم السري حتى يكون لدى الطلاب فرصة للاستفادة من التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية 1442.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

وعلى من يرغب في الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية التي تحاكي الواقع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa.

ثم نقوم بالنقر على تبويب تسجيل جديد، وستقوم بإدخال البيانات المطلوبة، منها اسم المستخدم.

وعن كلمة المرور فتستطيع الدخول بحسابك وكلمة المرور الخاصة بالطالب في منصة نور التعليمية الإلكترونية.

قم بإدخال بياناتك بشكل صحيح، ثم قم بتسجيل الدخول.

تسجيل دخول مدرستي للطالب إضافة اختبار

ويمكن للمعلم أن يقوم بإضافة اختبارات متعددة من خلال منصة مدرستي لصالح الطلاب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة مدرستي التعليمية، ويقوم المعلم بالتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك أن تقوم بالدخول إلى المقررات، ويقوم بالنقر على تبويب إضافة اختبار، وقم بتحديد نوعه، ومن ثم كتابة الأسئلة.

إعداد الدروس في منصة مدرستي التعليمية

ويمكن أيضًا إعداد الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية عقب الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول وذلك من خلال النقر على تبويب إضافة درس من المقررات والمصادر، ثم عليك تحديد نوع الدرس، والسنة الدراسية.