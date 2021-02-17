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عمر شويل - جدة سليمان الراجحي يتصدر مؤشرات جوجل بسبب مصنع دواجن، سليمان الراجحي يتصدر كافة مؤشرات بحث جوجل بسبب مصنع الدواجن الخاص به والذي يعد احد اخر أعماله الاستثمارية ولكن ليست مؤسسة عادية بل مؤسسة كافة العاملين بها من السيدات فقط كما انه قام بصرف مكافآت لكافة العاملين بهذا المصنع تبلغ 10 ملايين ريال مما جعله يتصدر مؤشرات البحث الخاصة بجوجل في المملكة السعودية لكونه يعد أحد الأمور الغير متوقعة والتي نادرا ما يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرين.

مصنع دواجن نسائي فقط

قام رجل الأعمال سليمان الراجحي السعودي الجنسية بإنشاء أكبر مؤسسة ومصنع دواجن خاص به وحرص على أن يكون هذا المصنع كافة العاملين به من النساء فقط حرصا منه على خصوصيتهم وان لا يتسبب أحد في مضايقتهم بأي شكل من الأشكال، وفي أثناء تفقد الأعمال داخل المصنع ومراجعة الحسابات وتطور الأعمال به

وجد الراجحي تطور كبير في أداء وإنتاج المصنع مما دفعه إلى الإعلان عن صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالمصنع حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك المكافآت ما يقارب ال10 مليون ريال سعودي، ومن الجدير بالذكر أن المصنع هو أحد الفروع الجديدة أنتاح دواجن الوطنية والذي يبلغ مساحته التقريبية 30 ألف م مكعب، وتبلغ السعة الإنتاجية له 120 طن.

نبذة عن سليمان الراجحي

سليمان الراجحي هو أحد أهم رجال الأعمال في المملكة والذي بدأها من الصفر كما يقال عنه، واستطاع أن يتدرج سلم رجال الأعمال من البداية وتمكن من ترك بصمته في عدد كبير من المجالات منها المجال المصرفي حيث يرجع امتلاكه لبنك الراجحي بالمملكة، وكذلك عدد من المشاريع الاستثمارية منها مجموعة شركات الوطنية الاستثمارية، الزراعية، الصناعية، ويشعل الراجحي حاليا منصب رئيس مجلس الأمناء في جامعة سليمان الراجحي وهي احد اكبر الجامعات الأهلية في المملكة بالوقت الحالي.