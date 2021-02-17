نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي 1442ورابط Schools.madrasati وطريقة التسجيل في المنصة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي 1442 هي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية ، والهدف منها هو استمرار شرح المناهج الدراسية عن بعد نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية علي صحة وسلامة جميع أنبائها من الطلبة و الطالبات، ويشرف علي المنصة عدداً من الخبراء في مجال التعليم، ومن خلال المنصة يتمكن الطلبة و الطالبات من تسجيل الحضور و الغياب ، كما يتم التواصل المباشر بين الطلبة والمعلمين، كما يتم متابعة الواجبات المدرسية وتصحيح الإجابات والاستماع إلي الفيديوهات التعليمية التي توجد علي المنصة باستمرار ويمكن للطلبة إعادة مقطع الفيديو الذي يرغب به الطالب ولأكثر من مرة كما يوجد بث شرح للمناهج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة .

منصة مدرستي 1442 وطريقة التسجيل في المنصة

من خلال المقال يمكنك معرفة منصة مدرستي السعودية، في الفترة الحالية يزداد مؤشرات البحث حول الموقع الرسمي والرابط الخاص بمنصة مدرستي التي تعمل علي توفير الكثير من الفيديوهات الخاصة بشرح المناهج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة عن بعد، بعد أن تم إصدار قرار بعدم الرجوع إلي المدارس خلال التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي بسبب استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا واستكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد، أما عن طريقة التسجيل في المنصة فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية السعودية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ويجب التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

وفي حالة عدم التسجيل في الموقع مسبقاً فيجب عليم إنشاء حساب أولاً.

كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها شكل صحيح.

يجب علي كتابة كلمة مرور سهلة يمكنك تذكرها وقت الحاجة للتسجيل في الموقع .

منصة مدرستي 1442 التعلمية والرابط الجديد

و في خلال الفرة السابقة قد تعرض الموقع إلي التعطل نتيجة الضغط المستمر من الطلبة و الطالبات في الدخول علي الموقع ، وقد تم ألإشارة إلي أن أسباب التعلق قد حدثت بسبب العمل علي تطوير المنصة وتغيير الرابط الخاص بها،وان الموقع يعمل الآن بشكل جيد.