نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasti لحضور الدروس الافتراضية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وطريقة تسجيل الدخول عليها، منصه مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي تم اطلاقها خلال الشهور الماضية، حيث تم اللجوء إلى إستخدام المنصات الإلكترونية لتفعيل نظام التعلم عن بعد بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا في العالم، وفي المملكة العربية السعودية أصبحت منصه مدرستي أمر واقع على جميع الطلاب ليقوموا بتسجيل الدخول عليها لإكمال العملية التعليمية عن طريق الانترنت كبديل عن الذهاب للمدارس، ولتقليل التزاحم والتكدس السكاني الموجود بها.

الدخول على منصة مدرستي التعليمة 1442

من أجل استكمال العملية التعليمية في المملكه العربيه السعوديه لهذا الفصل الدراسي ،لابد على الطلاب من تسجيل الدخول على منصه مدرستي التعليميه لتسجيل الحضور والغياب والحصول على الدروس عبر المنصه فهي الوسيله الوحيده المستخدمه لدى الطلاب لتحقيق النجاح للوصول إلى السنة الدراسية الجديدة.

طريقة الدخول إلي منصة مدرستي السعودية 1442 أونلاين

إتباع تلك الخطوات البسيطة الآتية تسهل عليك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي السعودية.

في البداية قم بالدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ورقم السري الخاص بك.

اضغط على كلمة الدخول.

قم تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي “في حالة عدم امتلاكك حسابك”.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك.

في ثوان يتم تفعيل الحساب.

أهم مميزات منصة مدرستي السعودية 1442

تدعم منصة مدرستي السعودية خدمة الواقع المعزز من أجل الحصول على معلومات عن التجارب العلمية والكيميائية، كما تتوفر خدمه عين وهي عبارة عن بث مباشر لقناة عين الفضائية التعليمية لسماع شرح المواد الدراسية من خلال القنوات التلفزيونية المتخصصة، إلى جانب تلك الخدمات توفر منصة مدرستي خدمة تحميل المنهج لتشغيله بدون إنترنت ،بالاضافة وخدمة تسجيل الدخول والتفاعل مع المعلمين أونلاين.