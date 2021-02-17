معرض فني بأنامل فنان “توحد” افتراضياً لبث الأمل

دوت الخليج – جدة : أوصاف الفارس

التزامنا بالمسئولية المجتمعية ومن منطلق تسليط الضوء على الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، استضاف فندق الريتزكارلتون جدة بالتعاون مع مركز التوحد الأول المعرض الفني للفنان الشاب عبدالله عزت بشاوري خريج مركز التوحد الأول والبالغ من العمر 29 ربيعاً، وأعلن عن تخصيص رابط إلكتروني لزيارة المعرض الافتراضي تماشياً مع الاجراءات الاحترازية التي فرضها وجود فيروس كورونا.

تأتي هذ المبادرة تجسيداً للأمل والشغف رغم الظروف، والاحتفاء بأحد أبرز مواهب مركز التوحد الأول، وللفت الأنظار نحو مرضى التوحد وذي الاحتياجات الخاصة ككل، كما تهدف المبادرة إلى نشر التفاؤل والإيجابية لمواجهة انتكاسات أزمة كوفيد – 19 النفسية على المجتمع.

وفي التفاصيل تم إقامة المعرض الفني في الجناح الملكي في الفندق مع كافة التجهيزات، وقدم الفندق درع تكريم وهدايا عينية للشاب، واستلم مدير عام الفندق “الكساندر سل” لوحة من إبداع الشاب الفنان تحمل شعار الفندق كتعبير شكرٍ على الاحتفاء بموهبته الفريدة.

معرض فني افتراضي:

ولمشاهدة اللوحات والأعمال الفنية الفريدة للشاب عبدالله بشاوري يمكنكم زيارة المعرض الفني افتراضياً وطلب الرابط من حساب الفندق على انستقرام حفاظاً على سلامتكم

عبدالله بشاوري:

بدأت موهبة الشاب عبدالله بالظهور منذ نعومة أظفاره، وأزداد تميزه منذ السادسة من عمره ، وهو يهوى الفن التشكيلي، والرسم الكرتوني، إضافة إلى التشكيل بالخامات المتنوعة وبدقة متناهية، كما عمل على العديد من المجسمات ثلاثية الأبعاد.

ولم يكتفي بإبداعه في المجال الفني وحسب، بل له مشاركات على المستوى الرياضي حيث شارك في أولمبياد الصين 2007، وحصل على الميدالية الفضية في السباحة وألعاب القوى، ليبرهن بأن العوائق تصبح تحديات قابلة للانهزام أمام الشغف والطموح.