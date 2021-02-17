نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مدرستي للجوال: التسجيل وإكمال البيانات وتفعيل الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول منصة مدرستي للجوال وكيفية التسجيل وتفعيل الحساب وإكمال البيانات من رابط موقع منصة مدرستي التعليمي، ومن خلال خدمات توكلنا، حيث يستطيع جميع الطلاب والطالبات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عن طريق رابط منصة مدرستي 2021، وكتابة رقم الهوية ورقم الجوال وسوف تقوم المنصة منصة مدرستي بإرسال كود تفعيل الحساب على الجوال يمكنكم استخدام الكود ودخول موقع مدرستي الالكتروني.

دخول منصة مدرستي

الضغط علي منصة مدرستي تسجيل الدخول. كتابة رقم الهوية الوطنية. كتابة كلمة المرور. الضغط على دخول. في النهاية دخول المنصة والقيام بالحصول على المواد الدراسية بكل يسر.

مواعيد حضور الطلاب على منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على المواد التعليمية عبر منصة مدرستي في المواعيد الأتية. الدوام الابتدائي يكون في خلال الساعة الثالثة عصراً. أما الدوام المتوسط في خلال الساعة التاسعة صباحاً. وكذلك الدوام الثانوي في خلال الساعة التاسعة صباحاً.

المنصة منصة مدرستي

تم إنشاء منصة مدرستي بهدف الحفاظ على الطلاب والطالبات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك حتي تحسين الأوضاع الصحية الحالية في المملكة، وتعتبر منصة مدرستي افضل المنصات التعليمية التي يستطيع كل الطلاب والطالبات الحصول على المحتوي التعليمي من خلالها ومن خلال الفصول الدراسية الافتراضية الكثيرة التي تم إنشاؤها من خلال هذه المنصة التعليمية بشكل كامل، كما تهدف المنصة إلي تقديم الكثير من الخدمات التعليمية الأخري للطلاب والطالبات وتوفير كل سبل الراحة والسلامة للطلاب، فيما أكدت الوزارة أن حضور الطلاب بشكل الزأمي عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

مميزات منصة مدرستي أون لاين

منصة مدرستي افضل النظم التعليمية التكنولوجية أون لاين الآن. قامت وزارة التعليم السعودية بإنشاء هذه المنصة بشكل حديث ودقيق جداً. تساهم المنصة في تعليم ما يقرب من 6 ملايين طالب وطالبة في المملكة. تحتوي المنصة على اكثر من 250 ألف فصل افتراضي بشكل يومي ويتيح للطلاب التعليم اكثر واكثر.