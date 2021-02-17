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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة مدرستي من خلال نظام نور ومواعيد الحضور والغياب للترم الثاني، التسجيل في منصة مدرستي ومواعيد الحضور والغياب للترم الثاني من أهم الأمور التي تهم جميع أولياء الأمور والطلاب ويسأل الكثير من أولياء الأمور كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويريدون معرفة حضور الدروس الإلكترونية ومواعيد الحضور والغياب، وفي هذا المقال سنعرف كل تلك التفاصيل، تابعوا.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي من خلال نظام نور

حتى يتمكن الطالب من الدخول والتسجيل في المنصة التعليمية مدرستي من خلال نظام نور، سيتعين عليه القيام ببعض الخطوات الأتية.

أولاً ستدخل إلى منصة مدرستي من خلال الرابط المنصة الإلكتروني

بعد ذلك، قم بالنقر فوق “تسجيل الدخول” في الصفحة من الأعلي .

ستقوم بالانتقال إلى نافذة جديدة، وسيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لنظام نور.

ستقوم بإدخال رمز التحقق والنقر فوق تسجيل الدخول.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بالنقر فوق “نسيت كلمة المرور”، وسيتم إرسال كلمة المرور إلى رقم الهاتف التي قمت بتسجيله في نظام نور.

مواعيد الحضور والغياب في منصة مدرستي التعليمية

يمكن للمدرس مراقبة حضور جميع الطلاب الذين هم على اتصال به كل يوم، ويمكنه مراقبة حضور الطالب والغياب الخاص به، والإشراف عليه من خلال الدخول إلى منصة مدرستي، ومن خلال التقارير والإحصائيات المتوفرة على منصة مدرستي.

يقوم المعلمون بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

ثم يضغط على القائمة الرئيسية من الأيقونة المعروضة في الصفحة الرئيسية.

ثم ينتقل المعلم إلى “التقارير والإحصائيات الخاصة بالطلاب”، ثم نختار تقارير الحضور والغياب.

ثم نضغط على الدورة المطلوبة للتعرف على الحضور.

ثم نضغط على أيقونة شاشة الغياب.

يظهر أسماء الغائبين والمتأخرين في الفصل.

يمكن للمدرسين إعلان أسماء الطلاب المتأخرين أو الغائبين لأولياء الأمور أو قادة المدارس .

شكل اليوم الدراسي من خلال المنصة

هناك خط سير لليوم الدراسي من خلال منصة مدرستي وهذا ما أوضحته الوزارة وهو كالتالي :-

أولاً يقوم الطالب بالدخول على المنصة .

هنا تمارين صباحية يجب على الطالب اتباعها .

هناك جدول يقوم المعلم بشرح الدروس تبعاً لجدول الحصص .

ثم يقوم بشرح المادة العلمية كما هو موضوع في المنهج .

ثم يقوم المعلم بتخليص ما تم شرحة في الحصة .

وأخيرا يقوم المعلم بتقديم الاختبار وتحديد مدى أستعاب الطلاب للدرس .

كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

يجب على كل طالب إنشاء حساب على منصة مدرستي لكي يتمكن الطالب من الاستفادة من المحتوى التعليمي الذي تقدمه المنصة ولذلك سوف نقدم لكم الآن كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي وهذه الخطوات هي :-

أولاً يجب على الطالب الدخول على منصة مدرستي التعليمية .

ثم يقوم الطالب باختيار الصفحة الرئيسة لإنشاء حساب الطالب .

وبعد ذلك سوف يدخل اسم المستخدم ورقم السر الخاص به على حساب نور .

ثم يفتح نظام توكلنا الموجود على الهاتف الشخصي للطالب .

وبعد ذلك يدخل الطالب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على نظام توكلنا .

ثم يختار الطالب كلمة تفعيل حسابات أخري، ثم يختار تفعيل الحساب الخاص به على منصة مدرستي .

ثم يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة منه، ثم يضغط على رز التسجيل في منصة مدرستي .

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم ابرز النقاط عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية عن طريق نظام النور، ومواعيد الحضور والغياب وكيف يمكن للمعلمين مراقبة حضور الطلاب من خلال منصة مدرستي كل ما عليك هو التأكد من كتابة كافة البيانات بالطريقة الصحيحة.