نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل دخول توكلنا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين السعوديين لا يعلمون طريقة تسجيل دخول توكلنا، حيث انهم يجدون صعوبة في عملية التسجيل، وقبل أن نقوم بشرح طريقة التسجيل علينا أن نعلم أن أهمية تطبيق توكلنا تكمن في أستخراج تصاريح الخروج في وقت حظر التجول حيث أنه ساعد علي الحد من أنتشار فايرس كرونا، كما تم إنشاء هذا التطبيق بواسطة هيئة البيانات والزكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، كما أن تستطيع معرفة نسبة القياس مثل تطبيق احترازي بدولة قطر، و أيضآ من خلال هذا التطبيق تطبيق توكلنا تستطيع البلاغ عن كسر نظام منع التجوال، ولكن في موضوعنا هذا سوف نسرد لكم في السطور التالية طريقة التسجيل في برنامج توكلنا.

لكي نقوم بتسجيل الدخول يجب علينا إنشاء حساب في برنامج توكلنا، وقبل كل هذا يجب علينا تحميل تطبيق توكلنا من المتجر الخاص بجوالك المحمول ومن ثم تتبع الخطوات التالية للتسجيل بحساب جديد عبر تطبيق توكلنا.

قم بالضغط علي تسجيل حساب جديد قم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية الخاص بك قم بكتابة رقم الميلاد أنقر علي الإقرار بالشروط ستصلك رسالة بكود قصير أدخل هذا الكود في مكانه المخصص عبر توكلنا أدخل رقم سري جديد ويجب أن يتضمن حرف انجليزي كبير وحرف أخر صغير قم بـ الإجابة علي الأسئلة الصحية التي يقدمها لك التطبيق تم تسجيل في توكلنا بنجاح

ألأن قمنا بالتسجيل في تطبيق توكلنا وكما رئينا لا توجد أي صعوبة خلال تسجيل الدخول، بل إنها طريقة سلسه، وتعمل دائما هيئة الاتصالات والزكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية علي النهوض بالتقنية لتناسب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث ننتظر تطويرات كثيره ومن ضمنها النية التحتية لوسائل الاتصال الإلكتروني