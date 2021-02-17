نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية معلومات شامله وطريقة تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية وفي ظل مستجدات الظروف التي تمر بها البلاد من ازمة فيروس كورونا المستجد قامت وزارة التربية والتعليم التابعة للملكة العربية السعودية بأنشاء رابط منصة مدرستي لتسهيل أمور التعليم على كل من المراحل التالية الابتدائي والثانوي وأيضا مرحلة التعليم المتوسط بعد ان تم الإعلان عن توقف التعليم مؤقتا للحد من انتشار العدوي وكان ذلك الإعلان يوم الاثنين بتاريخ 14 رجب 1441هجري ،9مارس 2020 ميلادي ،وبدات عملية التعليم عن بعد منذ ذلك التاريخ ،وقد حقق رابط منصة مدرستي التعليمية نجاحا كبيرا قد ساعدت الطلاب علي استكمال دراستهم بطريقة امنه ولاقت تفاعل جيد من الطلاب وفي هذا المال سوف نقدم لكم اهم المعلومات عن المنصة وطريقة التسجيل بها تابعوا.

السبب ورا تغيير اسم منظومة التعليم الموحد الى اسم منصة مدرستي:

بسبب ظروف فيروس كورونا لجئت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتغيير رابط المنظومة الخاص بها وتبديل الاسم من منظومة التعليم الموحد، قاموا بأنشاء رابط منصة مدرستي التعليمية الالكترونية لكي يسهلوا على الطلاب عملية استمرار التعليم ويتمكنوا من متابعة دروسهم والدروس التعليمية والملفات الخاصة بهم وكتب المناهج الدراسية .

معلومات عن رابط منصة مدرستي :

ذلك المنصة لجات لها وزارة التربية والتعليم التابعة للمملكة العربية السعودية لتكون بديل عن عملية التعليم بالمدارس ويتابعوا العملية عن بعد للسيطرة على زيادة انتشار الفيروس ولكي يتمكنوا من تلقين الطلاب كل ما يحتاجونه من دروس ومتابعة المناهج التي كانوا يحصلون عليها بارض الواقع كل ذلك سيصبح عن طريق منصة مدرستي ولذلك قاموا بأعداد برنامج صباحي لجميع الطلاب وتأدية اليوم الدراسي بالكامل بداية من تسجيل الدخول ثم تأدية النشيد والتمارين ومن ثم ذلك اتباع الجدول الدراسي وتلاقي الدروس المقررة واخذ الغياب والحضور.

ماهي الفوائد الناتجة عن انشاء هذه المنصة؟

بسبب تعرض العالم لفيروس كورونا المستجد شبه ان توقفت معظم مظاهر الحياة الطبيعية واصبح التحرك والخروج من المنزل امر صعب لذلك كان علينا ان نفكر في شيء يجعل الحياة تستمر مع الحرص على عدم زيادة انتشار العدوة وفي هذا الوقت اصبح الامر يمكن تحقيقه عن طريق استخدام الانترنت بشكل اكبر بأنشاء مواقع جديدة ومنصات تعليمية وغيرها حتي تستمر مظاهر الحياة ومن اهم هذه المظاهر الذي يجب استمرارها هو التعليم دون اضطرار الطلاب اللجوء للخروج من منازلهم لذلك اهتمت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بأنشاء تطبيق منصة مدرستي لتحقيق هذه المعادلة ومتابعة الطلاب دروسهم وحياتهم بشكل امن وصحى دون تجمعات وبالفعل حققت المنصة نجاحا كبيرا.

طريقة تسجيل الدخول للمنصة:

هناك رابط موقع خاص بهذه المنصة أولا علي الطالب ان يدخل علية . اختار صفحة مايكروسوفت. وبعد ان يتم نقلك الى الصفحة الخاصة بمايكروسوفت. قوم بتسجيل الدخول على المنصة عن طريق استخدام الاسم وكلمة السر الخاصة بكل طالب. وفى حالة عدم تذكرك لكلمة السر ادخل على جملة هل نسيت كلمة السر لاستعادتها او تغييرها. ثم اختار جملة تسجيل الدخول ومن ثم تصل رابط منصة مدرستي التعليمية.