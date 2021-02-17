نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الروضة في نظام نور 1442 برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص المملكة العربية السُّعُودية ووزارة التعليم على التواصل بين عناصر العملية التعليمية من خلال المنصات الإلكترونية التي تقدم الخِدْمَات للطلبة وأولياء الأمور ومن هذه المنصات الهامة منصة نور الإلكترونية التي تم تفعيل الرابط الخاص بها حتى يتمكن الآباء من التقديم في ريا الأطفال والصف الأول الابتدائي لأبنائهم.

تسجيل الروضة في نظام نور

تقدم وزارة التعليم السعودي من خلال منصة نظام نور كافة التسهيلات اللازمة حتى يتمكن الأب أو ولي الأمر من التقديم للأبناء عبر الموقع. ولذلك يتم توفير حساب لولي الأمر يتمكن عن طريقه من متابعة النظام ومواعيد فتح باب التقديم للطلاب الجدد.

خطوات تسجيل الروضة في نظام نور

يتم تسجيل الطلبة في نظام نور من خلال مجموعة من الخطوات منها:

أن يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب على منصة نور moe.gov.sa. إذا توافر حساب لولي الأمر من قبل يقوم بتسجيل الدخول على نظام نور إدخال بيانات الطالب الجديد عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد. تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر، وتحديد الروضة. اختيار مدرسة بديلة في حال اكتمل العدد في الروضة الأولى. رفع الأوراق المطلوبة للتقديم والتأكيد على البيانات وحفظها ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم في رياض الأطفال عبر نظام نور

يتم التقديم في رياض الأطفال عبر نظام نور من خلال حساب ولي الأمر ويتم التقديم وفق مجموعة من الشروط التي وضعتها الروضات الحكومية ووزارة التعليم السعودي ومنها:

أن يكون الطالب المتقدم من السعوديين فقط.

أن يكون الطالب مدرج ضمن واحد من المستويات الثلاث للقبول وهي:

الأول: ويتقدم الطالب من سن 3 سنوات و حتى قبل السنة الرابعة.

المستوى الثاني: ويكون الطالب في سن الرابعة ولم يكما عامه الخامس.

الثالث: ويتم التقديم للطالب من عمر 5سنوات ولم يكمل عامه السادس.

يتم تقديم شهادة الفحص الطبي للطالب مع الأوراق اللازمة مثل شهادة الميلاد.

في حال عدم توفر شهادة ميلاد للطفل يتم تقديم ما يثبت العمر وهو شهادة تسنين من الجهات الطبية.

يغني عن شهادة الميلاد أن يكون هناك سجل للأسرة وان الطفل مسجل به.

تقديم شهادة التطعيمات والتحصينات التي حصل عليها الطفل.

مواعيد التقديم في الروضة

يتم متابعة ولي الأمر لمواعيد فتح استقبال الأبناء الجدد في مرحلة رياض الأطفال عن طريق نظام نور من خلال حسابه على المنصة او المبادرة بإنشاء حساب ليكون جاهزاً للتقديم.