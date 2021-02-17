نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد وخطوات تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية في المملكة العربية السعودية عن إطلاقها لمنصة مدرستي الخاصة بمرحلة التعليم عن بعد، وذلك بعد أن تم إيقاف الدراسة فى المدارس تجنباً للإصابة بفيروس كورونا بعد تفشيه مؤخرا في كافة بلاد العالم، لذلك يبحث جميع الطلاب عن رابط منصة مدرستي من أجل التسجيل فيها الاستفادة من كافة الخدمات والدروس التي تقدم من خلالها، ولذلك سنوفر إليكم رابط منصة مدرستي في التالي.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

فمن خلال منصة مدرستي يمكنك التواصل مع المعلمين والمعلمات لمعرفة الدروس ومتابعة المناهج بشكل إلكتروني وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاقها لمنصة مدرستي للحد من انتقال العدوى بين الأبناء، أما عن رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي فيكون بالخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليم عن بعد.

ثم اختيار خانة تسجيل الدخول وذلك يكون لكلا من ولي الأمر أو المعلمين والمعلمات أو الطلاب.

ثم يتطلب منك إدخال كافة البيانات التي تتطلبها المنصة وذلك في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

بعد ذلك تقوم بإدخال الرمز المرئي كما هو يظهر أمامك بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل، وبذلك تكون قد سجلت على منصب مدرستي للتعليم عن بعد.

بعد تسجيل الدخول في منصة مدرستي للتعليم عن بعد يمكنك الاستفادة من كافه الشروحات الخاصة بالدروس المختلفة، وذلك لجميع المناهج ولكافة المراحل العمرية المختلفة، ومن الجدير ذكره أن عملية تسجيل الحضور والغياب سوف يتم أخذها بشكل إلكتروني لذا يستوجب على الجميع حضور كافة الدروس بشكل منتظم.