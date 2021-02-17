نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد تطعيم كورونا في السعودية للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد تطعيم كورونا هو أحد الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بحجز الموعد من أجل الحصول علي لقاح فيروس كوفيد 19 وذلك من بعد ما قامت وزارة الصجة السعودية بتوفير هذا اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

حجز موعد تطعيم كورونا

أوضحت وزارة الصحة السعودية بأنها بعد تجريب العديد من اللقحات للفيروس والحصول علي التقارير المختلفة للتجارب قامت بإعتماد اللقاح الأمريكي فايزر ليتم منحة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث إن الوزارة قامت بوضع خطة من أجل توصيل اللقاح لجميع المواطنين، حيث إن تم تقسيم التطيعم علي أربع مراحل، ويتم إعطاء اللقاح في المرحلة الأولي والثانية للأطقم الطبيقة وكبار السن الذين يعانون من أمراض في الجهاز المناعي.

طريقة التسجيل في تطبيق صحتي

يعد تطبيق صحتي هو التطبيق الرسمي لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ويتم عن طريق هذا التطبيق القيام بعملية حجز مواعيد الفحص الطبي ، ويتم التسجيل في التطبيق عن طريق الأتي:

تقوم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات التابع للهاتف المحمول.

فتح التطبيق ثم من القائمة اختيار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل للمواطن أو للمقيم.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول لك.

إدخال كلمة سر لحسابك.

الضغط علي زر التسجيل في التطبيق.

طريقة حجز موعد تطعيم كورونا

يمكن أن تقوم بعملية حجز موعد من أجل التطتعيم بلقاح فايرز في السعودية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

فتح التطبيق علي الهاتف المحمول الخاص بك.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك من القائمة اختيار حجز موعد لقاح فايزر.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إدخال البيانات الشخصية في المكان المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة التقرير الصحي لك بالتفصيل.

أختيار الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد.

تحديد أقرب مستشفي أو مركز طبي لك للحصول علي اللقاح.

الضغط علي زر حجز الموعد.