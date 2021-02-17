نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المستفيدين من المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالبحث غن نتائج الأستحقاق الخاصة بكل دفعة في المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

تعتبر المساعدات المقطوعة هي نوع من المساعدات المالية التي تصرف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم الحصول علي المقطوعة في كل فترة حيث يتم صرفها للمستفيدين حسب الحالة الاقتصادية للمملكة، ويختلف قيمة المساعدة المصروفة من شخص إلي أخر حسب الدخل الشهري له ويتم صرفها بحد أقصي 30 ألف ريال سعودي.

شروط المساعدات المقطوعة 1442

وضعت وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر من أجل الحصول علي المساعدات المقطوعة حيث تكون هذه الشروط تبعاً للأتي:

يتم منح المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين فقط.

يجب إن لا يكون عمر المتقدم للحصول علي المقطوعة أقل من 35 عام.

يشترط إن لا يكون مسجل في أي من المساعدات المالية الأخري.

يمكن منح المقطوعة للمرأة الغير سعودية ولكن يجب إن تكون متزوجة من سعودي.

يشترط إن لا يزيد الراتب الشهري له عن 3 الاف ريال سعودي.

يجب إن يكون المتقدم غير لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

أن يكون مقيم دائماً في المملكة وفي حالة الأقامة في الخارج يجب إن يقيم 12 شهر قبل التقدم.

يشترط إن لا يكون لدية ممتلكات عقارية تساعد علي زيادة الدخل.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

يتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت ويكون ذلك عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

من القائمة تقوم باختيار الحدمات الإلكترونية.

اختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

اختيار الاستعلام باستخدام رقم السجل المدني.

تكتب رقم السجل المدني.

إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.