نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليم عن بُعد backtoschool عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليم عن بُعد , في ظل انتشار جائحة كورونا وطبقًا لتَطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي من أهمها التَباعد، جاءت فكرة إطلاق منصة مَدرستي للتَعليم عن بُعد، لأنها سَتُساعد الطلاب في القيام بكل الأنشطة التعليمية التي يَحتاجونها، كما سَيلتقي الطلاب مع المعلمين كما لو كانوا بالمدرسة بالفعل، وبالتالي يَتم الحد من انتشار الوباء، ولَهذا سنتعرف سويًا اليوم أكثر عن مَنصة مدرستي للتعليم عن بُعد.

مَنصة مدرستي للتعليم عن بُعد

يُمكن للطالب أو للمعلم أو لولي الأمر القيام بالتسجيل في المنصة، وأيً كان من يريد تسجيل الدخول بالطريقة واحدة، والتي تبدأ عن طريق بالدخول على رابط منصة مدرستي الرسمي ثم المرور بَهذه الخطوات الآتي ذكرها:-

إدخال بيانات هوية الطالب إن كان يَحمل الجنسية السعودية، أو رقم الإقامة إن كان مغترب.

ومن ثم تسجيل رقم الجوال والانتظار لحين الحصول على رمز التحقق.

يَتم إدخال الرمز ثم الضغط على تأكيد.

يَتم الانتظار قليلًا ثم مشاهدة الصفحة تَتغير ويُمكن للطالب فيها الدخول للصفحة الرئيسية للمنصة.

ويَجب اختيار كلمة مرور قوية لعدم إختراق حسابك.

ثم اختيار تسجيل الدخول لمنصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت سواء للطلاب أو للمعلمين.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر تَطبيق تَوكلنا

يُمكن أيضًا التسجيل في مَنصة مدرستي عبر تَطبيق توكلنا، والتي أيضًا يمكن للطالب والمعلم وولي الأمر القيام بَهذا الأمر بكل سهولة، والذي يَتم عن طريق الدخول على رابط موقع توكلنا ثم اتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم الضغط على حسابي.

ثم اختيار منصة مدرستي التَعليمية.

ثم إدخال اسم المستخدم والضغط على إرسال.

بَعد مرور عدة دقائق يَتم إرسال رسالة نَصية على رقم الجوال المسجل تَحتوي على كل المرور.

يَتم إدخالها وعلى الفور سيَتم تَفعيل الحساب، والذي سَيُساعد في الدخول على منصة مدرستي.

ثم اختيار تَسجيل الدخول على حساب مايكروسوفت والضغط عليه.

وإدخال البيانات التي تم استخراجها بدقة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر نظام نور

يَتم الدخول عبر نظام نور.

ثم التسجيل بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم التَحقق من الرمز المرئي.

والضغط على تسجيل.

أهم الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب خلال المراحل التعليمية المختلفة الدخول منصة مدرستي بكل سهولة والحصول على المناهج الدراسية في كافة المواد من غير الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

كما أن المنصة توفر إمكانية التواصل مع المعلم بالصوت والصورة من خلال غرفة الدردشة وخاصية الفيديو كول لتلقي المعلومة بشكل أوضح.