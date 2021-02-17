“سكني” يعلن توفير 50 ألف وحدة سكنية في 2021

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، من خلال استهدافه توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء خلال العام الجاري 2021.

وأكد أن هذا العدد يأتي ضمن مستهدفات الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تشمل القروض العقارية المدعومة التي تصل إلى 140 ألف قرض بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وكذلك 30 ألف أرض سكنية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى توفير مختلف الخيارات والحلول لتسهيل رحلة تملك المسكن الأول للمستفيدين

وكشف عن طرحه خلال الفترة الماضية 141 ألف وحدة سكنية، تنوّعت بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

وشدد على أن الشراكة الفاعلة مع شركات التطوير العقاري ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات فيما يخص المشاريع للوحدات تحت الإنشاء، حيث أثمرت حتى الآن عن توفير 93 مشروعاً تراعي معايير جودة الحياة، ويتوزع معظمها على 6 ضواحٍ سكنية كبرى تشمل الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير.