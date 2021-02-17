ضبط 30 بدلة عسكرية و800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة في الرياض

بلادي – الرياض : أسفرت جهود اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، عن ضبط عدد كبير من الملابس والأنواط العسكرية وماكينات التفصيل بالخرج. وتمثّلت المضبوطات في 30 بدلة عسكرية وأكثر من 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وماكينات تطريز الشعارات والأنواط. وصادرت اللجنة المضبوطات، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة حيال المخالفين، وذلك ضمن حملة شاركت بها وزارتا الحرس الوطني والتجارة، وعدد من القوات الأمنية بالمنطقة.

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