بلادي – الرياض :
كشفت النيابة العامة عن تراجع قضايا نشر الإشاعات حول جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″.
وأوضحت، وفقاً لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن القضايا التي باشرتها خلال الـ3 أشهر الماضية 17 قضية، مقابل 41 في شهر أبريل من العام الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة، الدكتور ماجد الديسماني، أن الإشاعات التي تمت مباشرتها تمثلت في التشكيك حول الأمن الغذائي، وبث معلومات كاذبة عن الوضع الصحي والتحريض على مخالفة التدابير الصحية.
وأشار إلى أن عقوبة التشكيك في الأمن الغذائي تصل الى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النيابة” تكشف عن تراجع قضايا نشر الإشاعات حول كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.