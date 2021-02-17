“النيابة” تكشف عن تراجع قضايا نشر الإشاعات حول كورونا

بلادي – الرياض :

كشفت النيابة العامة عن تراجع قضايا نشر الإشاعات حول جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″.

وأوضحت، وفقاً لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن القضايا التي باشرتها خلال الـ3 أشهر الماضية 17 قضية، مقابل 41 في شهر أبريل من العام الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة، الدكتور ماجد الديسماني، أن الإشاعات التي تمت مباشرتها تمثلت في التشكيك حول الأمن الغذائي، وبث معلومات كاذبة عن الوضع الصحي والتحريض على مخالفة التدابير الصحية.

وأشار إلى أن عقوبة التشكيك في الأمن الغذائي تصل الى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين.