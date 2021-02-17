“الحرس الوطني” يعتمد مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب مركزاً معتمداً لزراعة القلب

بلادي – الرياض :

اعتمدت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، اليوم (الأربعاء)، مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالرياض مركزاً معتمداً لزراعة القلب.

وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المركز، الذي يتسع لـ 148 سريراً، يبلغ 50 ألف زائر سنوياً، ويتم إجراء أكثر من 900 عملية قلب سنوياً، كما يبلغ عدد المراجعين أكثر من 7 آلاف مراجع شهرياً.

وأضافت أنه يتم إجراء 35 ألف أشعة صوتية للقلب سنوياً، و3 آلاف أشعة قلب مغناطيسية ومقطعية ونووية، واستقبال أكثر من 3 آلاف مريض سنوياً في معامل القسطرة الكهربائية.