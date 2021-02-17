بلادي – الرياض :
اعتمدت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، اليوم (الأربعاء)، مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بالرياض مركزاً معتمداً لزراعة القلب.
وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المركز، الذي يتسع لـ 148 سريراً، يبلغ 50 ألف زائر سنوياً، ويتم إجراء أكثر من 900 عملية قلب سنوياً، كما يبلغ عدد المراجعين أكثر من 7 آلاف مراجع شهرياً.
وأضافت أنه يتم إجراء 35 ألف أشعة صوتية للقلب سنوياً، و3 آلاف أشعة قلب مغناطيسية ومقطعية ونووية، واستقبال أكثر من 3 آلاف مريض سنوياً في معامل القسطرة الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحرس الوطني” يعتمد مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب مركزاً معتمداً لزراعة القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.