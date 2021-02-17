الجضعي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيساهم في توطين صناعتها محلياً

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية سيوفر ضمان حماية الاستثمار وتوطين الصناعة، نظراً لتجانسه مع الأنظمة الدولية المتقدمة، ما سوف يكون له الأثر الفعال في دعم المحتوى المحلي.

وأشار إلى أن النظام الذي أجازه مجلس الوزراء أمس، سيعزز من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة.

من جهتها، أوضحت الهيئة أن النظام الجديد يُعنى بتشريعات ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة، ويتضمن مواد تنظيمية وتشريعية ورقابية تغطي مرحلة حياة الجهاز والمستلزم الطبي من الفكرة والابتكار والتصميم والمعايير الفنية وأنظمة الجودة والدراسات السريرية وحتى مرحلة متابعة ومراقبة ما بعد التسويق، وذلك لضمان سلامة وكفاءة أداء الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضافت أن النظام يهدف إلى حماية الصحة العامة في المملكة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومستخدمي الأجهزة والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة لجميع متطلبات النظام.

وبينت أنه يعزز دور المملكة القيادي الدولي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال رئاستها لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية، ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي في هذا المجال.

,ولفتت إلى أن النظام سيكون له أثر اقتصادي فعال للسوق السعودية من خلال خلق بيئة من التجانس مع الأنظمة الدولية للأجهزة والمستلزمات الطبية.