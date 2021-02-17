يستعرض المستجدات والجولات الرقابية على الأسواق.. محاور المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا غداً

بلادي – الرياض : يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا يوم غد (الخميس) لقاحات كورونا وخريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية. ويشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي، حيث يكشف نتائج الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، إضافة إلى التذكير بالبروتوكولات الصحية.

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