هل الطعام المحروق يسبب السرطان؟.. طبيب يجيب

بلادي – الرياض : كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق بمرض السرطان. وأكد عدم توافر دراسات علمية إلى الآن تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان. من جهة أخرى، حذر الذيابي من الإكثار من تناول البيتزا والشوكولاتة والبطاطس، لأنه ضار بالصحة، مبيناً أنها تسبب السمنة لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة.

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