“شرطة الرياض”: القبض على وافد يستهدف عملاء البنوك من كبار السن والمقيمين أمام أجهزة الصرف الآلي

بلادي – الرياض :
تمكّنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، من القبض على وافد في العقد الرابع من العمر يحمل الجنسية اليمنية لارتكابه عددًا من جرائم النصب والاحتيال بالرياض.
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن الجرائم تمثلت في استهداف عملاء البنوك من كبار السن والمقيمين أمام أجهزة الصرف الآلي.
وأضاف الكريديس أن المقيم يحصل على معلومات بطاقات الصرف الآلي لضحاياه عبر مساعدتهم في السحب، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية.
وبلغت قيمة العمليات المالية والشرائية التي حصّلها المقيم بتلك البطاقات نحو 75 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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