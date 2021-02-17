نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الطلاب في مختلف مراحل التعليم في السعودية، لمعرفة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، وذلك من خلال معلومات الدخول التي تتوفر عبر تطبيق توكلنا، وهو تطبيق تم إنشاؤه للحد من انتشار كورونا، يتم تنزيله عل كل أنواع الموبايلات، وأصبح الاعتماد عليها في كل شيء في المملكة، في إصدار التصاريح، ويمكن عن طريقه دخول منصة مدرستي، وحضور الحصص الافتراضية، والتواصل مع المعلمين والمعلمات بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. خطوات تسجيل دخول تطبيق توكلنا قم أولاً بتحميل تطبيق توكّلنا على الجوال بجميع الأنواع ثمّ قم بتشغيله.

اضغط على كلمة تسجيل جديد من صفحة التّطبيق الرّئيسيّة.

سيطلب إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة و تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

يتم الموافقة على الشّروط الموضحة أمامك ثم اضغط التالي

سوف يتم إرسال رمز التّفعيل عبر الهاتف الجوال الذي تم التسجيل به

قم بدخول منصة أبشر ثم اختار بعد ذلك

اختيار دخول الأفراد ثمّ إتمام عمليّة تسجيل الدّخول.

اضغط على أيقونة الخدمات من القائمة الخاصة بخدماتي

ثمّ اختيار الخدمات العامّة.

قم بكتابة المعلومات والبيانات التي يطلبها التطبيق خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا بعد القيام بتحديث تطبيق توكّلنا علي جوالك ادخل إلي خانة تبويب حسابي.

ابحث عن عن بيانات منصّة مدرستي ثمّ قم بالضغط على بيانات اسم المستخدم الذي يطلبه من القائمة.

اضغط علي إرسال سوف تحصل على كلمة السّرّ من خلال رسالة نصيّة.

سينتقل بك إلى منصّة مدرستي اضغط تسجيل الدّخول.

بعد ذلك قم باختيار حساب Microsoft Office

سيطلب منك إدخال عنوان البريد الإلكترونيّ الخاص بمنصّة مدرستي.

بعدها اضّغط على زرّ التّالي ثمّ قم بإدخال كلمة السّرّ كان الجوال قد أرسلها

قم بكتابة كلمة السر ثم اضغط بعد ذلك خانة تسجيل الدّخول عروض هايبر بنده على الشاشات بالسعودية

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