نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على بطاقة بنك الراجحي البلاتينيوم السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة بنك الراجحي البلاتينيوم السوداء، يقوم بنك الراجحي بتقديم أنواع بطاقات متنوعة ومختلفة لجميع العملاء ومنها بالبطاقة السوداء أو بطاقة البلاتينيوم السوداء التي يمكن أن يحصل عليها أي فرد بشرط توافر شروط الحصول على البطاقة السوداء من بنك الراجحي، فما هي تلك البطاقة وكيف يمكن الحصول عليها؟

البطاقة السوداء من بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية وأشهرها، حيث يقدم الكثير من القروض للأفراد باختلاف مستوياتهم وطبقاتهم، وخدمات بنك الراجحي تناسب جميع الأفراد في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه يوفر القروض والعروض التمويلية بما يتوافق مع حدود الشريعة الإسلامية وبذلك يمكن الحصول على القرض بدون أدنى مشكلة.

ويقوم البنك بتقديم بطاقة البلاتينيوم السوداء، وهي توفر للعميل مبلغ شهري في حسابه الشخصي أثناء عملية السحب النقدي، ومن خلال ذلك يصل ربح البنك من القيمة الكلية للمبلغ حوالي 1٪ فقط تحتسب بشكل شهري أثناء تقسيط البطاقة.

أفضل مزايا بطاقة الراجحي السوداء

وتشمل بطاقة البلاتينيوم السوداء بعض المزايا للفرد منها:

تسمح بالحصول على بعض الخصومات الفورية من محلات السعودية المختلفة. حصول أحد أفراد أسرة المستخدم على بطاقة أخرى ليشاركه في الحد الائتماني الخاص به، وتكون لتلك البطاقة نفس المميزات والخصائص. تسمح بمرونة في سداد مبلغ التقسيط على ألا يقل عن 5٪ من قيمة المستحقات. تقدم مزايا لخدمة kiwi collection وكذلك الحصول على إفطار مجاني وتوفير قسيمة قدرها 25 دولار أمريكي خاصة بالمشروبات والطعام في فنادق العالم المختلفة. الدخول المجاني لحوالي 25 صالة انتظار في مناطق العالم المختلفة. تسمح له بسحب نقوده عالميًا أو محليًا بالسحب النقدي بقيمة تبلغ 30٪ من الحد الائتماني للبطاقة.

شروط امتلاك بطاقة البلاتينيوم من الراجحي

صورة بطاقة الهوية أو الإقامة السارية.

إحضار خطاب تعريف خاصة من جهة العمل.

تعبئة النموذج الخاص بالطلب من إحدى فروع مصرف الراجحي.

وجود حساب جاري للعميل المتقدم في بنك الراجحي.

يجب توافر جميع المستندات والشروط السابقة، وبعد ذلك يسمح للعميل بالتقديم في مصرف الراجحي بأي طريقة كانت.