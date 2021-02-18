نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز | منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للطلبات والتأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنجاز منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، حيث وفرت وزارة الخارجية السعودية منصة إلكترونية هامة لجميع مواطنيها ومقيميها وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الاستعلام عن خدمات التأشيرات الإلكترونية المختلفة، وتتوفر خدمات التأشيرات الإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة والشركات المتعددة سواء داخل المملكة وخارجها، حيث يوفر موقع إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تتم إلكترونياً بشكل سريع بدون الذهاب الي مقر وزارة الخارجية، ويأتي تفعيل خدمة التأشيرات الإلكترونية تنفيذاً لتوصيات خادم الحرمين الشريفين بتقنين كافة الخدمات إلكترونياً لتحقيق عملية التحول الرقمي حتي عام 2030، ويمكن الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب وبعدة طرق أخري توفرها المنصة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن التأشيرات عبر إنجاز منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

إنجاز منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية enjazit

يقدم الموقع الإلكتروني إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم تنفذيها خلال دقائق لجميع المواطنين، ومن هذه الخدمات:

توفير الحصول علي تأشيرة دخول المملكة من الممثليات السعودية لجنسيات متعددة.

توفير خدمة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بالحج والعمرة.

ميزة الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز لجميع الجنسيات.

خدمة دفع رسوم التأشيرات الخاصة بصاحب التأشيرة.

خدمة التفويض لاحد مكاتب الاستقدام والتي تتم من قبل صاحب العمل من أجل مراجعة الممثلية السعودية، وسهولة تتداول تأشيرات العمل الخاصة بهم والمرتبطة بهم.

خدمة البحث عن طلب مدفوع الرسوم عبر إنجاز.

توفير خدمة مميزة لصاحب العمل تمكنه من دفع رسوم التفويض الخاصة بتأشيرات العمل المرتبطة بالعمالة المنزلية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب بمنصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية enjazit

خدمة الاستعلام عن التأشيرات برقم الطلب هي احدي الخدمات الأكثر استخداماً بين كثير من الأفراد من خلال المنصة الإلكترونية إنجاز، ويتم الاستعلام كالتالي:

الدخول علي موقع الاستعلام الإلكترونية وهو موقع enjazit إنجاز.

إدراج رقم السجل المدني أو رقم الطلب في المكان الإلكتروني المحدد له.

اختيار نوع التأشيرة التي يتم الاستعلام عنها.

إدراج رمز الصورة المرئي في المكان المحدد له.

الضغط علي إجراء البحث لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة التي يتم البحث عنها ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بها.