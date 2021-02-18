استئناف التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية

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عمر شويل - جدة استئناف التقديم على منتج نفاذ المقدم من بنك التنمية الإجتماعية فقد صرح بنك التنمية الإجتماعية عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية على منتج نفاذ وتمويل نفاذ هو تمويل متاح المواطنين الذين يستطيعون العمل والذين يريدون زيادة الدخل الشهري لمواجهة متطلبات الحياة ويقدم منتج نفاذ مبالغ تمويلية ميسرة على فترات سداد مرنة وميسرة وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال

استئناف التقديم على منتج نفاذ لدى بنك التنمية الإجتماعية

فبعد أعلان بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية من الإنتهاء من المرحلة الأولى من نفاذ العمل الحر فقد فتح باب القبول للمرحلة الثانية وقرض نفاذ تمويل العمل الحر يوفر للمواطنين مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال نقداً للمواطنين الذين لديهم مهارات مختلفة ولديهم حرفة وأيضاً يقدم للذين يريدون العمل في نشاط السيارات تمويل يصل إلى 150 آلف ريال سعودي ويهدف منتج نفاذ خدمة فئات محددة وهي

يستهدف تمويل العمل الحر الغير عاملين

يخدم تمويل نفاذ العاملين براتب 14 ألف ريال والأقل

يهدف تمويل نفاذ المواطنين الذين ليس له قنوات تمويلية أخرى

شروط نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية

حدد بنك التنمية الإجتماعية اشتراطات لابد من توافرها لدى المواطن المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية وهي

منتج نفاذ يستطيع المواطن السعودي فقط التقديم والحصول عليه

لابد أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لطلب تمويل نفاذ لا يقل عن 18 عام هجري ولا يكون عمر المواطن المتقدم يزيد عن 60 عام هجري أيا كان كفيل أو متقدم

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطن المتقدم لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي

لابد أن يقدم المواطن السعودي المتقدم ضمان

40 شهر هي الحد الأقصى للسداد للمواطن المتقدم للحصول على التمويل النقدي نفاذ

و60 شهر هو الحد الأقصى للسداد للمواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل العيني

يشترط التأمين على السيارة أو المركبة في حالة التمويل العينى

وللحصول والاطلاع على باقي الشروط والأحكام يرجى الدخول على رابط منتج نفاذ لدى بنك التنمية الإجتماعية

متطلبات التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر

المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية عليه تقديم مجموعة من المستندات وهي

يقدم المواطن السعودي الهوية الوطنية وتكون غير منتهية

تقديم العنوان الوطني

تقديم رقم الآيبان للمواطن المتقدم

تقديم شهادة العمل الحر

تقديم رقم الهاتف للمتقدم

تقديم رخصة المركبة

طريقة التقديم الالكتروني لمنتج نفاذ

المواطن السعودي المستوفي جميع الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على نفاذ يستطيع التقديم الالكتروني عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية