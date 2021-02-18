نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة استئناف التقديم على منتج نفاذ المقدم من بنك التنمية الإجتماعية فقد صرح بنك التنمية الإجتماعية عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية على منتج نفاذ وتمويل نفاذ هو تمويل متاح المواطنين الذين يستطيعون العمل والذين يريدون زيادة الدخل الشهري لمواجهة متطلبات الحياة ويقدم منتج نفاذ مبالغ تمويلية ميسرة على فترات سداد مرنة وميسرة وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال
استئناف التقديم على منتج نفاذ لدى بنك التنمية الإجتماعية
فبعد أعلان بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية من الإنتهاء من المرحلة الأولى من نفاذ العمل الحر فقد فتح باب القبول للمرحلة الثانية وقرض نفاذ تمويل العمل الحر يوفر للمواطنين مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال نقداً للمواطنين الذين لديهم مهارات مختلفة ولديهم حرفة وأيضاً يقدم للذين يريدون العمل في نشاط السيارات تمويل يصل إلى 150 آلف ريال سعودي ويهدف منتج نفاذ خدمة فئات محددة وهي
- يستهدف تمويل العمل الحر الغير عاملين
- يخدم تمويل نفاذ العاملين براتب 14 ألف ريال والأقل
- يهدف تمويل نفاذ المواطنين الذين ليس له قنوات تمويلية أخرى
شروط نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية
حدد بنك التنمية الإجتماعية اشتراطات لابد من توافرها لدى المواطن المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية وهي
- منتج نفاذ يستطيع المواطن السعودي فقط التقديم والحصول عليه
- لابد أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم لطلب تمويل نفاذ لا يقل عن 18 عام هجري ولا يكون عمر المواطن المتقدم يزيد عن 60 عام هجري أيا كان كفيل أو متقدم
- يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطن المتقدم لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي
- لابد أن يقدم المواطن السعودي المتقدم ضمان
- 40 شهر هي الحد الأقصى للسداد للمواطن المتقدم للحصول على التمويل النقدي نفاذ
- و60 شهر هو الحد الأقصى للسداد للمواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل العيني
- يشترط التأمين على السيارة أو المركبة في حالة التمويل العينى
- وللحصول والاطلاع على باقي الشروط والأحكام يرجى الدخول على رابط منتج نفاذ لدى بنك التنمية الإجتماعية
متطلبات التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر
المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية عليه تقديم مجموعة من المستندات وهي
- يقدم المواطن السعودي الهوية الوطنية وتكون غير منتهية
- تقديم العنوان الوطني
- تقديم رقم الآيبان للمواطن المتقدم
- تقديم شهادة العمل الحر
- تقديم رقم الهاتف للمتقدم
- تقديم رخصة المركبة
طريقة التقديم الالكتروني لمنتج نفاذ
المواطن السعودي المستوفي جميع الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على نفاذ يستطيع التقديم الالكتروني عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم لدى بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية
- كيفية تحديث البيانات في تطبيق توكلنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الإجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.