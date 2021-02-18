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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد تسمح منصة مدرستي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة، والتي تعتبر من أهم منصة في مرحلة التعليم عن بعد التي أقرتها وزارة التعليم السعودي في بداية العام الدراسي الجديد 1442، ويبحث في الوقت الحالي الكثير من الطلاب في السعودية عن طريقة الدخول إلى المنصة في الترم الثاني، وقد قامت وزارة التعليم في المملكة بتخصيص رابط سريع حتى يتمكن الطلاب في مختلف المراحل من التسجيل في منصة مدرستي بدون أي مشاكل، وفي أسرع وقت ممكن بهدف الاستفادة من الخدمات المميزة التي يتم تقديمها عن طريق المنصة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442

أن يقوم الطالب بالدخول إلي منصة مدرستي. أن يقوم الطالب بإنشاء حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة كالاسم رباعيا والمرحلة العمرية و رقم الهاتف. لابد من كتابة الرقم السرى بالحساب في نظام نور. سوف يصل للطالب رسالة نصية بها الرقم السري الخاص بالدخول على حسابك بالمنصة. يقوم الطالب بكتابة الرقم السري، ثم اضغط تسجيل.

مزايا الدخول في منصة مدرستي لتعلم عن بعد 1442

تقدم منصة مدرستي واجبات واختبارات للطلاب لشرح الدروس بصورة سهلة وميسرة. يتوافر علي منصة مدرستي العديد من القنوات المتنوعة في محتواها المميز والسهل. تسمح المنصة لأولياء أمور الطلاب بالتواصل بينهم وبين المعلمين عندما يجد الطلاب آي صعوبة في أجزاء من المنهج. تسعي المنصة لتحقيق عناصر التفاعل والمشاركة بين كافة الطلاب وبينهم وبين أولياء الأمور في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية. إنشاء منصات جديدة بديلة عن المدارس العادية خاصة مع وجود الأزمة الراهنة فيروس كورونا المستجد. تهدف منصة مدرستي إلي تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحرص علي صحة الطلاب وفي نفس الوقت الحفاظ علي المستوي التعليمي لهم. أن منصة مدرستي هي المنصة الرسمية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية لخلق المناخ التعليمي البديل عن المدرسة الفعلية.

ما هي منصة مدرستي

تتسم منصة مدرستي التعليمية بالسهولة في التسجيل من قبل الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بهدف الاستفادة من محتواها التعليمي المميز بالسهولة حتي تستمر العملية التعليمية كما هي، ولصالح الطلاب لاستكمال المقررات الدراسية المقررة عليهم وانتهاء العام الدراسي، وكان بداية الاشتراك في المنصة مع ظهور الأزمة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي للفصل الدراسي 1442/1441 هـ حتي ينتهي العام الدراسي إلكترونيا من المنزل للحرص علي صحة الطلاب وتطبيق والإجراءات الاحترازية التي نادت بها منظمة الصحة العالمية لتقليل أعداد الإصابات في جميع المنشآت ومنها المنشآت التعليمية.