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عمر شويل - جدة جدول الحصص اليومية عبر منصة مدرستي وأبرز خدمات المنصة الجديدة 1442هـ ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن آلية العودة للدراسة بنظام التعليم عن بُعد، وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية، كما أوضحت الوزارة جميع الأنشطة التعليمية والتي يقوم بها الطلاب من خلال آلية التعليم عن بُعد، حيث يبحث الكثيرون من الطلاب والطالبات عن رابط منصة مدرستي لمتابعة الدروس التعليمية والتي يقوم بها المعلمون من خلال قناة عين الفضائية خلال الفصل الدراسي الثاني.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة آلية التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية، حفاظًا على سلامة أبنائها من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، فقامت الوزارة خلال إجازة الطلاب بإدخال خدمات جديدة تفيد كلاً من الطالب والمعلم من خلال العديد من المميزات الجديدة.

أبرز الخدمات الجديدة عبر منصة مدرستي التعليمية

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن أبرز الخدمات الجديدة التي وفرتها لجميع الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي ومن هذه الخدمات مايلي:

تطبيق مصحف مدرستي خاص لأولياء الأمور والطلاب.

تحسين الجدول الدراسي وفقًا للخطة المقترحة.

إدراج الأهداف التعليمية.

خدمة تحكيم المحتوى من خلال المشرف التربوي.

خدمة بنك الاثراءات لرفع المواد الإثرائية على المنصة.

ارشادات وزارة التربية والتعليم للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات الالكترونية بنجاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بعض الإرشادات التي يتمكن الطلاب من خلالها تأدية الاختبارات الالكترونية بنجاح ومن هذه الإجراءات مايلي:

الدخول قبل الاختبار بحوالي 5 دقائق. اتباع تعليمات الاختبار من قِبل المعلم. مشاركة المعلم في إيجاد حل لأى مشكلة تواجه الطلاب. قراءة السؤال جيدًا، وعدم التردد في سؤال المعلم عن أى فقرة برفع اليد أو بمحادثته. عقب الانتهاء من إجابة السؤال من الضروري الضغط على أى مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة. استخدام اللغة بشكل سليم سواء العربية أو الإنجليزية أثناء الإجابة. الحرص على التركيز وانهاء الاختبار قبل وقته. الحرص على عدم الرد على أى مكالمة أثناء تأدية الامتحان لإنهاء الإجابات في وقتها.

جدول الحصص اليومية عبر قنوات عين الفضائية

يتم نشر حصص يومية للمراحل الدراسية المختلفة عبر قناة عين الفضائية طبقًا لآلية التعلم عن بُعد ضمن الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي التعليمية.

جدول دروس الحصص للمرحلة الابتدائية ( التعليم المستمر )

جدول الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية الأسبوع الخامس عبر قنوات عين الفضائية للفصل الدراسي الثاني، حيث تذاع الحصص يوم الخميس 6 / 7 / 1442هـ من الساعة الثالثة عصرًا ويُعاد طوال اليوم

جدول الحصص اليومية للصفوف ( الأول والثاني والثالث ) المرحلة الابتدائية

جدول الحصص الخاص بالمرحلة الابتدائية للصفوف الأولى من الأسبوع الخامس عبر قنوات عين الفضائية، يتم بث الحصص من الساعة الثالثة عصرا مع إعادتها على مدار اليوم.

جدول الحصص اليومية للصفوف ( الرابع والخامس والسادس ) المرحلة الابتدائية

جدول الحصص للمرحلة الابتدائية للصفوف العليا عبر قنوات عين الفضائية على تردد عربسات12437 يتم بث الحصص اليومية للصفوف العليا في الساعة الثالثة عصرًا مع إعادتها على مدار اليوم.

تردد قناة عين الفضائية التعليمية

تردد قناة عين على النايل سات

التردد 11564 الاستقطاب عمودي معدل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 تردد قناة عين على عرب سات

التردد 12437 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500

مع ضرورة ضبط تردد قنوات عين التعليمية على النايل سات وعرب سات لمتابعة الدروس التعليمية في كافة المراحل الدراسية، حيث ثبت وجود 12 مليون مشاهدة لقنوات عين الفضائية خلال نهاية الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.