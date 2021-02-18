بحضور رئيس تحرير دوت الخليج.. اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة

دوت الخليج – المدينة : رزان فهد عقد اليوم الأربعاء الموافق ٥ رجب ١٤٤٢ هـ في تمام الساعة السابعة، اللقاء التعريفي الأول عبر تقنية الاتصال المرئي على منصة (Zoom)، بحضور رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي، ومشرفة التدريب الميداني الأستاذة أوصاف الفارس وعدد من طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة، لإيضاح خطة التدريب الميداني والإجابة على التساؤلات المطروحة من قبل الطلاب والطالبات فما يخص طريقة سير العمل، تم خلال اللقاء استعراض عدد من الأفكار والنماذج الخبرية. وفي ختام اللقاء، أكد الصاعدي على ضرورة البدء في العمل بجدية وتَفانٍ وإتقان.

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