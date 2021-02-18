دوت الخليج – المدينة : رنيم الحجيلي اجتمع رئيس مجلس إدارة دوت الخليج الأستاذ عماد الصاعدي والأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التربية الميدانية مساء اليوم الأربعاء مع طلبة قسم الاتصال والإعلام في جامعة طيبة لشرح آليات وسير عمل البرنامج التدريبي ونبذة عن دوت الخليج القائمة بالتدريب كما أوضح رئيس التحرير الأستاذ عماد الأخطاء التي يجب الحذر من الوقوع بها مشددًا على حرص الصحيفة على تدريب الطلبة بجدارة وتهيئتهم وتمكينهم بعد التخرج وتم خلال الاجتماع الاستماع لملحوظات الطلبة ومقترحاتهم و آرائهم و أشادت الطالبة المتدربة أمل الحربي على جهود منسوبي قسم الاتصال والإعلام على جهودهم التي جعلت منهم طلبة قادرين على إتقان العمل الصحفي بكل كفاءة وشارك العديد من الطلاب للاستفسار عن بعض النقاط وتم توضيحها واختتم اللقاء الأستاذ عماد بتحفيز الطلاب بعدم الخوف من درجات التقييم وسوف يكون هناك تواصل دائم مع الطلبة من إدارة الصحيفة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصاعدي : حرصنا على التدريب المثالي المتقن من أجل تمكينهم لسوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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