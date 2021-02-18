دوت الخليج : داليا الياس- المدينة المنورة في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٧/٥ الموافق 17/2/2021 تم عقد اللقاء التعريفي الأول لطلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة طيبة بصحيفة دوت الخليج عبر منصة زووم ZOOM تحت إشراف رئيس التحرير الأستاذ: عماد الصاعدي، ومشرفة التدريب الميداني ومديرة مركز الاعلام الرقمي الأستاذة: أوصاف الفارس، والذي كانت مدته من ٤٠ دقيقة إلى ساعة تقريباً، وقد تم التحدث خلال اللقاء عن المطلوب من مهام خلال فترة التدريب الميداني وكما تم التحدث عن آلية ارسال رابط تأكيد الحضور وشرح طريقته، وتم التنبيه والتنويه على عدم سرقة الافكار في تقديم المشاريع و ضرورة الاجتهاد الشخصي في كتابه الأخبار والتقارير والتحقيقات المطلوبة من قبل الصحيفة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في خطوة جديدة لتفعيل المنصات التفاعلية … رابط لتأكيد الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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