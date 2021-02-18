دوت الخليج : إبراهيم الحسيني أقيم مساء اليوم الأربعاء الموافق ٥\٧\١٤٤٢هـ لقاء تعريفي لمادة التدريب الميداني عبر موقع زوم التعليمي وقد حضر أكثر من 45طالب وطالبة وكان اللقاء بقيادة رئيس تحرير دوت الخليج الاستاذ عماد الصاعدي ومشرفة التدريب الميداني الأستاذة أوصاف وقد ذكر رئيس التحرير نقاط مهمة لمواكبة التدريب وتعليمات يجب اتخاذها فمن ضمنها ضرورة الاعتماد الشخصي على كتابة الأخبار والتحقيقات والتقارير وعدم النسخ من مواقع التواصل وأضافت الأستاذة أوصاف أنها على أتم الاستعداد لأي مشكلة قد تواجه الطلاب والطالبات , وفِي نهاية اللقاء اتاح الأستاذ عماد الصاعدي للطلاب والطالبات لأي استفسار حيث شكر الطلاب على حضورهم اللقاء وسائلاً من المولى عز وجل التوفيق والنجاح في قادم الأيام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشرفة التدريب الميداني أوصاف الفارس خلال اللقاء التعريفي نحن على أتم الاستعداد لأي مشكلة تواجه الطلاب والطالبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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