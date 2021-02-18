ضمن مبادرات دوت الخليج في التدريب التعاوني : انعقاد اللقاء التعريفي لطلاب جامعة طيبة

دوت الخليج : خالد عيد ادا
في انطلاقة برنامج التدريب التعاوني عقد اليوم الأربعاء اللقاء التعريفي الأول عن مبادرة التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في قسم الإعلام بجامعة طيبة قدمها الأستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج الإلكترونية وبحضور مشرفة التدريب الأستاذة أوصاف الفارس حيث تم عرض اللقاء عبر برنامج zoom التفاعلي .
حيث تناول اللقاء عرض شامل لخطة التدريب والإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها الطلاب وسط تفاعل من الطلاب والطالبات للبدء في التدريب وصقل مهاراتهم في مجال الإعلام والاتصال ، ويستمر التدريب لمدة أسبوعين مكثفة مليئة بالدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية .
كما أعلنت مشرفة التدريب الأستاذة أوصاف عن موعد اللقاء القادم يوم الأحد ٩ رجب الساعة ٧ م بعنوان الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية يقدمها مسؤول قسم الصوت في الأستديو التعليمي بوزارة التعليم فالمدينة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المزيد واكد الاستاذ عماد الصاعدي على ضرورة الحضور للاستفادة من الورشة التدريبية .
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