“دوت الخليج” تعقد لقاءها الأول الخاص بطلاب والطالبات قسم الإعلام بجامعة طيبة

دوت الخليج : حمد الجهني

عقدت مساء اليوم دوت الخليج لقاءها الأول التعريفي الخاص لطلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة قدم اللقاء أ. عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج أ. أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني.

كما تضمن اللقاء شرح وتوضيح طريقة التدريب الميداني لهذا الترم والذي سيمكن الطلاب والطالبات القدرة على ممارسة العمل الصحفي والتدريب عليه وتطوير وصقل المهارات الإعلامية.

وأضاف أ.عماد الصاعدي أن خطة التدريب ستكون شاملة لتعزيز قيم وأخلاقيات العمل الصحفي حيث انها تتضمن دورات تدريبة مخصصة بمجال الإعلام ولقاءات تعريفية متنوعة ، موضحاً أن جميع اللقاءات والدورات ستعقد باستخدام القاعات التفاعلية (zoom).

ومن جهة اخرى فقد عبرت أ. أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني عن سعادتها بإشراف التدريب الميداني مبينه وقوفها الدائم ومساندة الجميع في تطوير المهارات الإعلامية متمنية للجميع التوفيق والسداد.