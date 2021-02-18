طلاب الإعلام والتدريب الميداني

دوت الخليج – أصايل الحربي

نظمت دوت الخليج لقاء تعريفي لطلاب وطالبات جامعة طيبة اليوم الأربعاء عبر برنامج zoom لتوضيح أهم متطلبات التدريب الميداني و التعرف على الكادر المسؤول في استقبال الأخبار المعدّة من قبل الطلاب والطالبات للصحيفة ومعرفة المدة الزمنية المقترحة من قبل الجامعة في التدريب الميداني للطلاب والطالبات

و ناقش الأستاذ عماد الصاعدي رئيس التحرير المتطلبات الواجب انجازها والمدة المحددة لذلك و أضافت الأستاذة أوصاف الفارس مديرة مركز الأعلام ومشرفة التدريب أن الصحيفة تهتم بإنشاء إعلاميين متميزين قادرين على الوصول للأخبار الصحيحة ونشرها بطريقة حديثة لجميع أفراد المجتمع

وقد خصص رئيس التحرير فرصة للطلاب والطالبات لطرح تساؤلاتهم والإجابة عليهم بكل وضوح حتى يتمكن للمتدربين والمتدربات الإقبال على التدريب بكل نشاط وجد لقضاء فترة التدريب

وتم ختم اللقاء من قبل رئيس التحرير ومشرفة التدريب بدعواتهم الصادقة للمتدربين بالتوفيق في هذه المرحلة المهمة.