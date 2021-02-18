نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات: طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442 للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم بالخطوات طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442 والتي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية من أجل القيام بالعديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب بمختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة بالمعلمين أيضا وأولياء الأمور، حيث تعد منصة شاملة للنظام التعليمي السعودي بالكامل، فهي تساعد الجميع داخل المنظومة التعليمية وذلك وفقا لخطة المملكة في جعل جميع الخدمات تتم من خلال النظام الإلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين في القيام بتلك الخدمات بكل سهولة، بالإضافة إلى حمايتهم بعد انتشار الأمراض والتي جعلت جميع الدول تتجه إلى النظام الإلكتروني والابتعاد عن أي شكل من أشكال التجمعات وذلك لسلامة الجميع وعدم انتشار الأمراض.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442

وشهد محرك البحث “جوجل” الكثير من عمليات البحث عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي، والتي تشهد إقبال كبير منذ بداية العام الدراسي الجاري سواء من جانب الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تغيير النظام التعليمي ليكون بالنظام الإلكتروني وليس بالحضور إلى المدارس، وذلك حرصا من الحكومة على سلامة جميع المواطنين وعدم الإضرار بصحتهم، ولكي يتم التسجيل في المنصة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

تسجيل كافة البيانات التي يطلبها الموقع الإلكتروني في الخانات المخصصة.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على “تسجيل”.

وسوف يقوم القائمين على الموقع بالتأكد على صحة المعلومات التي تم إدخالها ثم يصبح الطالب مسجل بالفعل ويمكنه الدخول في أي وقت والاستفادة من جميع البيانات التي يتم الإعلان عنها في المنصة.

الدخول إلى منصة مدرستي

بعد إتمام عملية التسجيل بنجا سوف تقوم المنصة بإرسال الرقم السري في رسالة نصية من خلال رقم الهاتف الذي يتم إدخاله في البيانات، ولكي يتم الدخول إلى المنصة يجب أن يقوم الطالب بالضغط على خيار “دخول” وإدخال كلمة المرور بشكل صحيح، ثم بعد ذلك يقوم بتحديث كلمة المرور إلى كلمة مرور جديدة وتأكيدها، وبعد ذلك يتم تفعيل الحساب ويمكن للطالب الاستفادة من كافة الخدمات بكل سهولة.