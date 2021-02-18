نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي من مواطني المملكة العربية السعودية من طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية ، وتُعد منصة مدرستي المنصة الرسمية الأولى الآن في المملكة التي تقدم المحتوى التعليمي عن بعد لكافة المراحل الدراسية المختلفة بعد أن أغلقت المملكة جميع المدارس منعاً لتفشي فيروس كورونا وهذا ضمن الإحتياطات الضرورية لمكافحة هذا الفيروس من الإنتشار، وتقدم المنصة تجربة تعليم رائعة وسهلة وبسيطة بشكل إلكتروني، ونكتب لكم في موقعنا العديد من المقالات التي تهتم بالشأن التعليمي في المملكة ولذلك نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط تسجيل دخول منصة مدرستي وطريقة عمل الواجبات وأداء الإختبارات، فإلى نص المقال.

خطوات دخول منصة مدرستي

هناك عدد كبير من معدلات البحث التي تتم حالياً من الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة وخطوات التسجيل في منصة مدرستي، ونوضح لكم خطوات التسجيل في المنصة عبر الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. في حالة إذا كان ليس لك حساب على المنصة قم بعمل حساب عبر تطبيق توكلنا.

وهذه هي الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي

تُعد منصة مدرستي أحد المنصات الإلكترونية التي تقدم المحتوى التعليمي عن بعد لكافة المراحل الدراسية لجميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وتتميز المنصة بتقديمها المحتوى التعليمي بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تُسهل من عملية التواصل بين المعلم والطالب.

نتمنى أن يكون المقال به كافة المعلومات والبيانات بشأن منصة مدرستي، ونتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ونرجو ترك تعليق بالأسفل بأي سؤال أو استفسار وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن