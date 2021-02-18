رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد واحد من أهم الخدمات العديدة التي يقدمها نظام فارس الخاص بالموارد البشرية، حيث يضم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تمكن كل من المعلم والعامل والادارى والمستخدم أيضا من الحصول على أي خدمة داخل نظام فارس بسهولة وعبر استخدام الهاتف المحمول الخاص به أو جهاز الحاسب الآلي، حيث يستطيعون أخذ جميع الموافقات من خلال نظام فارس آلياً عن طريق الإنترنت وهم جالسين بالمنزل دون الذهاب إلى الإدارة والمصالح الحكومية، ويأتي هذا ضمن رؤية الحكومة بالمملكة العربية السعودية لتجنب الزحام وحفاظاً علي المواطنين بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة السعودية أنه بحلول عام 2030 ستتحول جميع المصالح الحكومية بالمملكة من النظام الروتيني البحت إلى النظام الإلكتروني، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021 edu.moe.gov.sa

يضم نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة مختلفة من الخدمات سواء للمدير أو للموظف وسوف نعرض لكم كل هذا الخدمات في السطور التالية:

الخدمات المتاحة للمدير بنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع المدير معرفة طلبات جميع الموظفين لديه، كما يمكنه الاستعلام عن أي شيء ولكن أولا يجب أن يكون أتم التسجيل في نظام فارس، وتنقسم هذه الخدمات إلى:

الطلبات مثل:

رفع مباشر لموظف بسبب إجازة

طلب بدل لموظف

إبلاغ غياب موظف

الاستعلامات مثل:

استعلام عن الموظفين

استعلام عن طلبات الموظفين

الخدمات المتاحة للموظف بنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع الموظف الاستفادة بالكثير من الخدمات التالية وهي:

الطلبات مثل:

طلبات الإجازات

إبلاغ مباشرة بعد إجازة

طلبات البدلات

طلب قطع إجازة

طلب تمديد إجازة

طلب تعديل مدة إجازة

طلب إلغاء إجازة

طلب تعديل بداية إجازة

طلب تقاعد

الاستعلامات مثل:

كشف الرواتب

البيانات الأساسية للموظف

بيان السجل التاريخي للموظف

بيان خارج الدوام

بيان الانتدابات

الطلبات المعلقة