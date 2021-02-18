نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طريقة إضافة التابعين على حساب مواطن إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة التابعين على حساب مواطن إلكترونيًا، برنامج حساب مواطن السعودي من برامج الدعم المادي للمواطنين في المملكة العربية السعودية ممن ينتمون لفئة الدعم المنخفض أو المتوسط، حيث تم إطلاق ذلك البرنامج منذ عام 2017 وحتى الآن مازال يدعم الكثير من الأفراد من مستحقي دعم حساب مواطن، ويتم تحديد قيمة دعم حساب مواطن للفرد وفقًا لبعض البيانات والشروط وعدد أفراد الأسرة، كما أنه يدعم الفرد المستقل أو الأسرة بدون مشكلة، ويحتاج التطبيق بشكل دائم لتحديث البيانات على حساب مواطن لجميع الأفراد المسجلين في البرنامج حتى يضمنوا استمرار الحصول على دعم حساب مواطن، بما في ذلك إضافة الأفراد التابعين لرب الأسرة وجميع المعلومات عنهم.

إضافة التابعين في حساب مواطن

قام أحد مستفيدي الدعم في حساب مواطن بتوجيه سؤال إلى موقع حساب مواطن الرسمي عن طريقة إضافة التابعين في برنامج حساب مواطن، وقام البرنامج بتوضيح طريقة إضافة التابع في حساب مواطن من خلال أربع خطوات بسيطة هي خطوات إضافة التابع في حساب مواطن كالتالي:

فتح الحساب الشخصي للفرد في حساب مواطن، والتسجيل في حساب مواطن برقم السر واسم المستخدم. يتم اختيار خدمة تفاصيل الطالب. ويليها الضغط على زر بيانات التابعين. ومن ثم يقوم الفرد في إضافة عدد التابعين المراد إضافة مع كتابة عمرهم واسمه وجميع المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وبعد ذلك يتم الضغط على زر حفظ للتأكيد على حفظ البيانات الجديدة.

استقبال طلبات الاعتراض على دفعة 39 من حساب مواطن

وكذلك أوضح حساب مواطن أنه بدء تلقي طلبات الاعتراض على حساب مواطن، من مستفيدي الدعم للدفعة السابقة رقم 39 في شهر فبراير الحالي لعام 2021، وذلك لمن يرغب في تقديم اعتراض للبرنامج لعدم حصوله على مبلغ الدعم أو لتقليل المبلغ أو لغير من الأسباب الأخرى.

وذلك بعد إيداع البرنامج لمبلغ الدعم لشهر فبراير الحالي والذي وصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي وذلك لعدد 10.7 مليون فرد مستفيد.