نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : خطوات طلب إعفاء بنك التسليف والمستندات والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية على كيفية تقديم طلب إعفاء بنك التسليف بكل سهولة ويُسر ودون إضاعة وقت، حيث تسعى وزارة المالية مع وزارة العمل على تقديم تلك الأمر لأصحاب المشاريع الربحية لكي تُساهم في ارتفاع مستوى دخلهم، وتعزيز اقتصادهم، بالإضافة إلى سعيها لتوفير الكثير من الخدمات الأخرى، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عن هذا الطلب عبر السطور التالية.

المستندات والأوراق المطلوبة في طلب إعفاء بنك التسليف

يتطلب طلب الإعفاء تقديم بعض الأوراق الضرورية لاستكماله بشكل صحيح، ومن أبرز هذه الأوراق ما يلي:

صورة واحدة فقط من الهوية الوطنية.

كارت العائلي وبيان مرفق مع الطلب به الظروف المالية.

صورة خاصة بالتقارير الطبية الخاصة بالمتقدم.

توقيع من قبل طالب الإعفاء.

خطوات طلب إعفاء بنك التسليف

تُوفر المملكة العربية السعودية الكثير من الأمور الهامة لكافة مواطنيها لكي تُمنحهم حياة كريمة ومختلفة عن باقي الدول الأخرى وخاصة نظراً للخيرات المتواجدة بها، والجدير بالذكر أن من أولوياتها أنها تسعى للازدهار بالاقتصاد، لذا لكي يتمكن المواطنين من طلب الإعفاء فعليهم اتباع ما يلي:

الاتجاه أولاً إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف والادخار.

بعدها قم باختيار نوع القرض، ورقم هوية الشخص، ورقم الحفيظة، واسم المقترض الرباعي.

بعد ذلك يتم كتابة مكان القرض، ورقم العقد، ومصدر الحفيظة، واسم مقدم الطلب، ورقم الجوال.

ما هي شروط بنك التسليف السعودي؟

وضع البنك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين بالإقراض من قبله، حيث تعمل المملكة على تمويل المشاريع لكي تُزهر من اقتصادها، وتسعى أيضاً لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز أفكارهم عن طريق منحهم أموال لإقامة المشاريع التي يرغبون في عملها بكل سهولة ودون عناء، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم لا يقل عمره عن 25 عام ولا يتجاوز 55 عام.

ينبغي أن يكون سعودي الجنسية ولا يتعدى دخله 2000 ريال سعودي.

يشترط ألا يكون متقدم لطلب مشروع تمويل أخر.

يجب أن يكون متفرغ للعمل ولديه وقت فراغ لإدارة المشروع على أكمل وجه.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال طلب إعفاء بنك التسليف ونود أن يكون نال اعجابكم.