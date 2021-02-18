نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعبئة نموذج 105 بنك التسليف إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعبئة نموذج 105 بنك التسليف إلكترونيا والتي يتساءل عنها عدد من الأشخاص الراغبين في التمتع بخدمات بنك التسليف في المملكة العربية السعودية وفي إطار حرص المملكة على صحة الرعايا والمقيمين على أراضيها ورفع أعباء المعيشة عن الأشخاص المحتاجين أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في بنك التسليف والذي يقوم بمبادرة وتمويل الأسر بمبالغ محدودة من الدعم والذي يتطلب منهم تقديم طلب نموذج 105 ونستعرض لكم الخطوات الصحيحة لملء النموذج.

خطوات تعبئة نموذج 105 بنك التسليف

من أجل الحصول على قرض او مبالغ التمويل من بنك التسليف التابع لوزارة التنمية الاجتماعية يجب ملأ أحد النماذج المخصصة لذلك ومنها نموذج 105 إلا أنه في الظروف والإجراءات الاحترازية التي تمر بها بها حرصا على سلامة المواطنين فيتم ملأ هذا النموذج بشكل الكترونيا كما يلي؛

يتم تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة ببنك التسليف والضغط على نموذج 105، والذي يتم من خلاله العميل تقديم عدد من البيانات والمعلومات الخاصة مثل معلومات الكفيل والقرض، واسم الموظف الذي يريد حصوله على القرض، بيان برقم السجل المدني الخاص به، كافة البدلات أو بيان مفصل بمفردات المرتب، اسم الجهة المقترضة، ذكر جهة العمل، بيانات خاصة بعمل الكفيل، مثل اسمه الرباعي ورقم سجله المدني ودرجته الوظيفية، وتاريخ بدء العمل مع التأكيد على توقيعه وتاريخ التوقيع.

شروط الحصول على القرض

وقد وضع بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط الهامة للحصول على القرض من بنك التسليف وهي؛

أن يكون طالب القرض هو سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها، أن يقوم بتقديم كافة الضمانات التي يطلبها البنك، والتي تتفق مع لائحة الشروط والقوانين المعلن عنها، ضرورة الا يكون عليه أي ديون أو قروض تمويل أخرى، تقديم إقرار يفيد الالتزام بالسداد بمبالغ القرض في وقتها.